В пятницу, 19 января, президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился в Рижском замке с председателем Конституционного суда Алдисом Лавиньшем.

Встреча состоялась через несколько дней после того, как в Констуционном суде завершились дебаты по резонансному делу — о соответствии Сатверсме норм Иммиграционного закона, предусматривающих, что в случае, если граждане РФ не сдадут в обозначенные сроки экзамен по госязыку, им грозит выдворение из страны. Конституционный суд огласит приговор 15 февраля этого года.

Как сообщил советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис, стороны в ходе встречи обсудили международное сотрудничество Конституционного суда, современную юдикатуру, вопросы, связанные с укреплением независимости судебной системы.

Алдис Лавиньш проинформировал президента о реализуемом Конституционным судом проекте Совета Европы, которые поддерживает Констититуционный суд Украинны и вносит значимый вклад в интеграцию Украины в ЕС.

В свою очередь, Эдгар Ринкевич во время встречи высказал мнение, что участие Конституционного суда в оценке происходящих в Латвии процессов, качественный юридический анализ этих процессов способствует хорошему и качественному процессу законодательства. Также президент высоко оценил активное сотрудничество Конституционного суда с конституционными судами других государств, укрепляющее основанные на правилах международный порядок и верховенство закона.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram