Суд освободил генерального директора Telegram Павла Дуров из-под стражи, сообщает "Медуза" со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

"Следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей с целью проведения первого допроса и возможного предъявления обвинения", — говорится в публикации телеканала.

Заседание суда продолжается, пишет телеграм-канал "Важные истории" со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Основатель Telegram был задержан четыре дня назад. Максимально возможный срок его задержания (96 часов) истекает сегодня.

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