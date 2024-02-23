Глава Белого дома Джо Байден встретился с Юлией и Дарьей Навальными и выразил соболезнования с их тяжелой утратой. Об этом сам президент США сообщил в соцсети Х в четверг, 22 февраля. Где именно прошла встреча, Байден не уточнил. "Наследие мужества Алексея будет жить в Юлии и Даше, а также в бесчисленных людях по всей России, борющихся за демократию и права человека", — написал президент США.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya — Aleksey Navalny's loved ones — to express my condolences for their devastating loss. Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3 — President Biden (@POTUS) February 22, 2024

Юлия Навальная продолжит дело мужа

19 февраля вдова Алексея Навального выпустила обращение на канале политика в YouTube. В нем она пообещала продолжить дело покойного мужа. В ролике Юлия Навальная призвала россиян продолжать бороться, "больше, отчаяннее, яростнее, чем раньше". Кроме того, она пообещала вскоре рассказать, из-за чего убили Алексея.

20 февраля команда Алексея Навального опубликовала текст обращения Юлии Навальной к Совету Европейского Союза по иностранным делам. В нем вдова российского оппозиционера поблагодарила представителей ЕС за поддержку и подтвердила намерение продолжать дело мужа.

В конце обращения она представила три "предложения от имени России Алексея Навального". Первое из них — не признавать результаты президентских выборов в РФ, которые пройдут в марте. Второе — усилить санкционное давление на режим Путина. Третье — помочь россиянам, "бегущим от войны и диктатуры".

От матери Навального угрозами требуют тайных похорон сына

Мать Алексея Навального Людмила Навальная рассказала в видеообращении 22 февраля, что ей показали тело сына и с угрозами требуют от нее согласиться на тайные похороны без прощания. "Они хотят, чтобы это было сделано тайно без прощания, хотят привести меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать "вот здесь лежит ваш сын". Я на это не согласна, я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься", — заявила Людмила Навальная.

В медицинском заключении о смерти Алексея Навального, показанном его матери, сказано, что "причины смерти — естественные", сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. О смерти Навального в колонии ФСИН сообщил 16 февраля. Что конкретно стало причиной гибели политика, неизвестно до сих пор.

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