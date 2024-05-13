30 апреля Служба государственной безопасности (СГБ) задержала человека, который регулярно выкладывал на платформе TikTok видеообращения и призывы в поддержку агрессии и интересов России, сообщили порталу Delfi в учреждении.

В своих видео наряду с попытками разжечь ненависть к латышам и украинцам мужчина высказывал по отношению к ним и другим сторонникам Украины угрозы насильственных действий.

Уголовный процесс против него начат 26 марта по части второй статьи 74.1 и части второй статьи 78 Уголовного закона - за оправдание преступлений против мира и военных преступлений, а также за действия, направленные на разжигание национальной и этнической розни.

Проанализировав контент этого человека в TikTok, СГБ констатировала, что лицо своими высказываниями, доступными неограниченному кругу лиц, систематически и целенаправленно оправдывало преступления российских вооруженных сил на Украине, а также осуждало поддержку Украины со стороны Латвии.

К подозреваемому в качестве меры пресечения применен арест. Расследование продолжается.

С момента вторжения России в Украину СГБ возбудила 48 уголовных процессов против 55 человек за публичные высказывания в поддержку российской агрессии и интересов. Также за это время проведены профилактические беседы с более чем тысячей лиц в связи с комментариями в интернете, направленными на оправдание российской агрессии и содержащими язык ненависти.

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