Российские спецслужбы все чаще вербуют латвийских граждан с целью осуществления вредоносной деятельности в Латвии через мессенджер Telegram, сообщили агентству LETA в Службе государственной безопасности (СГБ).

Попытки вербовки происходят по-разному. Иногда это происходит адресно, когда обращаются к конкретному лицу с предложением, а иногда людей ищут путем публикаций якобы предложений о работе — без описания конкретики — в Telegram-группах по разным темам, указали в СГБ.

Ранее латвийская полиция начала расследование нападения на Музей оккупации Латвии, совершенного в конце февраля, в результате которого в музей была брошена бутылка с горючей смесью. Через несколько дней по результатам расследования были задержаны три человека, подозреваемых в совершении преступления. 4 апреля из этого уголовного дела было выделено отдельное уголовное дело против предполагаемых организаторов преступления, в расследование которого вмешалась СГБ.

Ночью на 17 апреля СГБ задержал возможных организаторов преступления в даугавгривской тюрьме в Даугавпилсе, где они отбывали наказание за другие преступления. Подозреваемые задержаны за оказание содействия силам в РФ, чья деятельность направлена против Латвии. Как свидетельствует имеющаяся в распоряжении СГБ информация, нападение на Музей оккупации Латвии было организовано с использованием мессенджера Telegram.

Также в начале года, 8 февраля, в пункте патрулирования Патерниеки СГБ задержала лицо с двойным гражданством Эстонии и России — мужчина по поручению российских спецслужб в поселке Джуксте в Тукумском крае осквернил памятный камень "Защитникам Курземской крепости — воинам латышского легиона", который он облил красной краской. Задержанное лицо в Латвии было одним из членов группы, которая по поручению российских спецслужб совершала хулиганские акты против мест памяти и других объектов во всех трех странах Балтии.

В результате тесного сотрудничества СГБ с другими спецслужбами стран Балтии, члены этой группы были задержаны в Эстонии. Деятельность этой группы также координировалась с использованием мессенджера Telegram.

Вапреле прошлого года СГБ в сотрудничестве с Военной разведкой задержала двух лиц, одно из которых не только занималось сбором развединформации о военных объектах на территории Латвии, но и центре одного из городов размещало лозунги, которые могли создать впечатление о якобы поддержке в латвийском обществе агрессивных действий правительства России. Действия этих лиц также координировались с использованием мессенджера Telegram.

Суд приговорил одного из задержанных к лишению свободы на три года, а второго — на два года и восемь месяцев.

Ранее спецслужбы ряда европейских стран предупредили свои правительства, что Россия готовит акты саботажа и диверсии по всей Европе, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в трех спецслужбах стран ЕС.

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