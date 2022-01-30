Переезд из Исландии в Латгалию и кризис на рынке страхования: лучшие материалы Delfi plus в январе

Можно ли найти связь между смертью близких и вакцинацией? Как улучшить звукоизоляцию в квартире? Продолжит ли дешеветь ОСТА? Мы собрали традиционную десятку лучших материалов для подписчиков на случай, если вы что-то пропустили.

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"Мы просто хотим ответа". Можно ли найти связь между смертью близких и вакцинацией?

Последние полгода жизни Оярс чувствовал себя особенно счастливым — все шло хорошо и в отношениях, и в общении с маленькой дочкой, были мысли о планах на будущее. Когда в мае молодого мужчину нашли мертвым — под ковшом минитрактора — местные стали говорить о том, что произошел несчастный случай. Но это было не так. В 28 лет у Оярса внезапно остановилось сердце.

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Из Исландии в Латгалию? История о том, как Марис и Лита начали новую жизнь

Foto: Amanda Anusāne

Еще до недавнего времени Лита и Марис Малина называли своим домом Исландию. Красивая природа, большой дом с джакузи… При этом, они всегда знали, что однажды дорога приведет их обратно в Латвию. Правда, представить, что их ждет загородная жизнь в Латгалии, супруги не могли. Теперь семья живет на хуторе "Пруди" уже почти год. Их возвращение в Латвию не обошлось без приключений, ведь на момент покупки дома, Марис и Лита не знали, что ждут ребенка.

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Защищен ли мой ребенок? Насколько эффективны школьные тканевые маски

Foto: DELFI

Эксперт и директор Института безопасности труда и гигиены окружающей среды Рижского университета им. Страдиня Иварс Ванадзиньш говорит, что гигиенические маски нельзя сравнивать с медицинскими масками, потому что для них существуют разные критерии проверки. При этом именно такой тип масок теперь будут использовать школьники, пока в других местах разрешены только медицинские маски или респираторы FFP2. Портал DELFI выяснил, как власти обосновывают такое решение, действительно ли гигиенические тканевые маски защитят детей и педагогов и какие средства защиты эксперты рекомендуют использовать детям.

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Кризис на рынке страхования: продолжит ли дешеветь OCTA?

Foto: unsplash

В 2021 году нам пришлось считаться с повышением цен на топливо, но были и хорошие новости — полисы страхования для транспортных средств подешевели в среднем на 13,9%. Скорее всего, долго такого уровня цен страховщики не выдержат — с каждым годом средняя сумма выплаченных возмещений растет, а конкуренция на рынке все больше ожесточается.

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Не только "черный" и "белый". Как и зачем менять успешный IT-бизнес на сеть кофеен в Риге

Foto: Māris Morkāns

Десять лет назад выпускник Московского физико-технического института и совладелец хостингового бизнеса Владимир Панфилович приобрел участок земли на окраине Риги и пригласил друзей отстроить поселок. Заодно сменил и предпринимательский профиль: из виртуальной сферы IT перебрался в теплый "ламповый" бизнес — кофейный. Свою сеть кофеен Cofyz Панфилович начал разворачивать в разгар пандемии. И несмотря на мрачные прогнозы для отрасли, останавливаться он не собирается.

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Уникальная находка: меч латгальского воина, не доставшийся "черным копателям"

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Уникальная находка археологов в древнем латгальском могильнике — обоюдоострый меч 12 века, изготовленный в Западной Европе и украшенный местными ремесленниками. Можно только гадать, как почти 900 лет назад он оказался на обжитой латгалами территории современного Алуксненского края. Этот артефакт чудом уцелел после набега "копателей", и теперь находится в Алуксненском музее.

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Шумные соседи: как улучшить звукоизоляцию в квартире?

Foto: Shutterstock

Для того, чтобы хорошо себя чувствовать в многоквартирном доме, должно повезти с соседями или звукоизоляцией. Особенно важным это стало во время пандемии, когда многие работают из дома и хотят тишины — не только ночью, но и днем. Как защитить себя от шума в своей же квартире?

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АЭС на берегу моря у Павилосты — советская утопия, которая так и осталась на бумаге

Foto: Ilustrācija. Foto: DELFI/Vida Press

Если в Риге протестовали против строительства метро, то в Курземе во время Атмоды устраивались акции против идеи правительства соорудить на берегу моря, у Павилосты, атомную электростанцию. От проекта отказались, так и не начав строительство, и сейчас можно только гадать, что было бы, если бы в 2000 году у Акменьрагса начала свою работу Латвийская АЭС.

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Энергетическая бедность. Как Европа помогает населению оплатить коммунальные счета

Foto: LETA

19 января кабинет министров Латвии озвучил программу, которая должна помочь жителям страны как-то пережить резкий скачок цен на энергоносители. Delfi изучил, как другие страны Евросоюза пытаются справиться с той же проблемой.

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По следам Харви Вайнштейна. Что такое культура отмены и кого уже "отменили" в Латвии

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В конце 2021 года несколько женщин обвинили молодого арт-критика Томаса Парупса в насилии. Похоже, этот случай станет редким для Латвии примером, когда совершенные в прошлом неприглядные поступки могут разрушить карьеру. Фактически, культура отмены с задержкой на несколько лет добралась и до Латвии.

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