Сборная Латвии без русских хоккеистов и почему не все хотят делать прививку от "ковида": лучшее в DELFI plus за июнь

В июне мы рассказывали о том, почему не все хотят делать прививку от Covid-19; о том, что из себя представляет новая программа обмена Erasmus+; как правильно составить смету на ремонт для банка и почему в сборной Латвии не осталось русских хоккеистов. Подробнее — в нашем ежемесячном дайджесте.

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Возможные "побочки" и долгосрочные последствия: почему не все хотят делать прививку от Covid-19?

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Андрей ничего не имеет против вакцинации, но делать прививку от Covid-19 пока не спешит. Он надеется переждать, соблюдая меры предосторожности — на случай, если со временем в разработанных в такой короткий срок вакцинах найдут какие-нибудь недостатки. Он сравнивает эту ситуацию с выпуском нового автомобиля — как только производитель предлагает что-то новое, не следует торопиться с покупкой, лучше подождать, пока не обнаружатся все минусы. DELFI рассказывает о людях, которые опасаются делать прививку из-за того, что сомневаются в ее качестве и возможном долгосрочном влиянии на организм.

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Теперь не только для студентов. Чего ждать от новой европейской программы обмена Erasmus+?

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Европейская комиссия (ЕК) утвердила новую программу международного студенческого обмена Erasmus+, которая будет действовать с 2021 по 2027 год включительно. Программа стала еще более разнообразной, инклюзивной и доступной: кроме всего прочего, теперь в обмене могут участвовать и взрослые европейцы. DELFI рассказывает о том, какие новые возможности предлагает Erasmus+.

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Она утонула. Как Латвия стала лидером ЕС по утопающим, и что с этим можно сделать?

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Летом 2020 года в Латвии утонули семь маленьких детей: всем им было менее четырех лет. 21 утонувший в течение года был младше 24 лет, и в пандемийном году вода стала главным внешним источником детской смертности, обойдя дорожно-транспортные происшествия. Что происходит? Почему латвийские власти упорно "топят" финансирование качественных программ обучения плаванию, и можно ли не допустить трагедий на воде?

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Почему в сборной Латвии не осталось русских хоккеистов?

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После выхода сборной Латвии в элитный дивизион в 1996 году, мы по пальцам могли пересчитать игроков, которые после побед могли спеть государственный гимн. Времена изменились. В наши дни такие разговоры уже не актуальны — государственным языком владеют все игроки, независимо от имени или фамилии. Но удивительно другое — почему в стране, где треть населения говорит по-русски, в хоккейной сборной всего один игрок, чей родной язык — русский.

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Смета на ремонт для банка: как правильно составить и что учесть

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Нередко при покупке недвижимости встает необходимость масштабного ремонта. Одно из решений — обратиться в банк за ипотечным кредитом, но в таком случае необходимо будет разработать смету. DELFI рассказывает, что в нее включить и каких ошибок следует избегать.

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Опасна и трудна. Глава МВД: пьяные за рулем, шпионаж, проституция, насилие и чужие среди своих

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Сделать так, чтобы полицейские не заполняли нудных бумажек, держались за место и не искали, где бы еще подзаработать, в том числе — незаконно. О своем стиле работы и новых приоритетах МВД Латвии рассказала его новая глава Мария Голубева, ответив на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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Похороните нас за столбиками! Почему жители Бруниниеку не рады обновленной улице

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Заканчивается ремонт улицы Бруниниеку: новые тротуары и проезжая часть, огражденные велодорожки с двух сторон, лежачие полицейские, островки безопасности, яркая раскраска… Недовольны лишь жители одного участка — между Чака и Авоту — там ликвидировали полсотни парковочных мест и оставили одну проезжую полосу без шанса приостановиться. Представители бизнеса и жильцы негодуют, велосипедисты торжествуют, но ровно до улицы Авоту — там все велодорожки обрываются. На примере одного квартала портал Delfi разбирается, куда ведут хорошие дела.

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Не согласовали и не заплатили: Раймонд Паулс оказался в рекламе мороженого Pols

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Многие рижание и гости столицы уже успели заметить рекламу новых сортов мороженого Pols (в том числе и с попкорном в глазури), размещенную на стендах и трамваях. Ее слоган – "Raimonda Pola jaunās dziesmas" ("Новые песни Раймонда Полса") – неизбежно ассоциируется с Раймондом Паулсом. Однако реклама не была согласована ни с ним, ни с его компанией звукозаписи MicRec.

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"Изучено от силы три процента": подводный археолог о тайнах вод Латвии

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Биография Волдемара Райнса — историка, ученого и подводного археолога — похожа на приключенческий роман. 48 лет жизни он отдал работе под водой. Вряд ли кто-нибудь знает о подводном мире Латвии столько же, сколько Райнс. Но даже он признает, что на сегодняшний день изучена лишь малая часть того, что таят в себе внутренние и внешние воды Латвии. Что же скрывается на дне озер, рек и Рижского залива?

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Накормите своего первого комара. Профессор Спуньгис о том, как жить с клещами, комарами и другими насекомыми

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Что общего между пикником, походом, рыбалкой и ночным костром на Лиго? Раздражение из-за комаров и страх перед клещами. Поскольку все мы рано или поздно встречаемся и с теми, и с другими, есть смысл изучить врага. Профессор биологии Латвийского университета Волдемарс Спуньгис рассказывает о том, как избежать встречи с клещами, почему укусы комара могут быть полезными и какие экзотические для Латвии насекомые все чаще появляются в лесах и на лугах.

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Сексизм или чувство юмора? Как в Латвии борются с гендерными стереотипами в рекламе

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По Риге едет автобус с изображением полуобнаженной девушки в эротичной позе, которая рекламирует энергетический напиток — это нормально? А как расценить рекламу, на которой прекрасная домохозяйка с глубоким декольте недоумевает, куда залить машинное масло? С оливковым все было понятнее. На самом деле, все это нарушение закона...

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