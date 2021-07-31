Жара навсегда, конец эпохи бензина и криминальная история Плявниеки. Лучшие материалы Delfi Plus в июле

Что не так с латвийским климатом этим летом? Как Европа перестроит свою экономику и что это значит для Латвии? Зачем открыто финансировать Навального? Что скрывает криминальная история районов Риги — и что там происходит сейчас? DELFI собрал традиционную десятку лучших материалов для подписчиков на случай, если вы что-то пропустили.

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Мы близки к точке невозврата. Метеоролог Светлана Анискевич о том, что стоит за аномальной жарой в Латвии

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Прошедший июнь был самым жарким за вековую историю метеонаблюдений Латвии. То же самое произошло в Северной Америке и Африке. Канадский город Литтон поставил национальный температурный рекорд и на следующий день сгорел в лесном пожаре. При этом Земля находится в солнечном цикле похолодания. Что происходит с погодой? Этот ад с нами навсегда? Начальник отдела климата и численного моделирования Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Светлана Анискевич объясняет, что происходит и чего ждать от погоды в будущем.

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"Героиновый рай" и супермаркет для автоугонщиков. Криминальная история Плявниеки и Дарзциемса

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Плявиниеки, рижский "город в городе", никогда не был спокойным районом. Десятки тысяч молодых и активных жителей на сравнительно небольшой территории в условиях 1990-х — это гарантия проблем для полиции. Прилегающий к Плявниекам Дарзциемс — полная противоположность. Какой была криминальная история Плявниеков и Дарзциемса, и что там происходит сейчас?

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Спонсор Навального. Борис Зимин о социальном благе, отравлениях, иноагентах, судьбах России и Латвии

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Уже более десяти лет Борис Зимин оказывает финансовую поддержку Алексею Навальному. Именно он оплатил самолет, на котором в августе прошлого года отравленного лидера российской оппозиции эвакуировали на спасение в германскую клинику. Кроме того, Зимин оказывает содействие независимым журналистским проектам. Основанный его отцом фонд способствует развитию науки — он стал одной из первых организаций, которую в России признали "иностранным агентом". Зачем бывший успешный российский предприниматель всем этим занимается, каким видит настоящее и будущее России и что его привело в Латвию — об этом Зимин рассказал в интервью порталу Delfi.

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Без бензина и дизеля. ЕК хочет сломать старую экономическую модель: что это значит для Латвии?

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На прошлой неделе Еврокомиссия представила новый план по декарбонизации экономики. Событие, которое в Латвии на политическом и медийном уровне осталось практически незамеченным, вызвало в других странах Европы огромный резонанс.

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И Немцова можно? Рижский москвич Андрей Тюкавкин получил 9 рекламных "оскаров" за воскрешение из мертвых

Foto: Māris Morkāns



Это видео шокировало миллионы зрителей: из мертвых "воскрес" Хавьер Вальдес Карден, мексиканский журналист, известный борец с преступными группировками и наркомафией. Социальная реклама, в которой при помощи технологии deepfake оживали убитые журналисты, в этом году получила сразу девять "Каннских львов" — главных наград в глобальном мире рекламы. Автор идеи, креативный директор рекламного агентства Publicis Baltics, коренной москвич Андрей Тюкавкин уже пять лет живет в Риге.

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"Они тоже просто люди". Латвийские врачи отговаривают от вакцинации против Covid-19: почему?



Опытного семейного врача Анну (имя изменено) не так-то просто сбить с толку, но недавно это удалось сделать одной пожилой паре. Анна обоих вакцинировала от Covid-19, и спустя несколько дней они вернулись рассерженными: "Доктор, зачем вы нас привили?" Их семейный врач, которая сама не вакцинирует против Covid-19, убедила пару, что первая доза вакцины привела к обострению хронических заболеваний, поэтому убедить их сделать вторую дозу оказалось невозможным.

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"Хитрость выйдет боком!" Глава СГД о конце пособий, реформе соцвзносов, письмах счастья и налоге для тещи

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Заканчивается выплата пособий по простою, кто не работает — сам виноват. Желающие работать на полставки, скорей всего, уклоняются от налогов — пусть платят соцвзнос. Не успел вовремя сообщить о гонорарах ниже 1500 евро в квартал — плати. Зять хочет сделать солидный денежных подарок любимой теще — пусть уплатит налог. Сдаешь квартиру в аренду — плати… И не надейся, что тебя не заметят. Глава СГД Иева Яунземе ответила на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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"Европа отстает!" Аркадий Дворкович о деньгах, феминизме, влиянии Кремля и латвийских "дочках" Сколково

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Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович возглавил Международную шахматную федерацию (FIDE), сменив попавшего под международные санкции Кирсана Илюмжинова. Он же стал председателем инновационного Фонда "Сколково", когда под санкциями оказался Виктор Вексельберг. В Латвию Дворкович приезжать любит, но пять лет назад он стал участником скандала, встретившись с министрами от СЗК.

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Госязык, ковид и советские правила. Почему взлетели цены на такси, но машины теперь не дождаться

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Такси по цене трамвая или автобуса, которое приедет через пять минут после вызова, еще недавно были для Риги обычным делом. Этим летом вызвать машину, особенно "эконом-класса", стало почти невыполнимой миссией: время ожидания — от получаса, тарифы — минимум в полтора раза выше. Портал Delfi разбирался, что стоит за превращением такси в люкс-услугу.

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Активный пенсионер. Вилис Криштопанс о том, как жить в стране, где нет элиты, но есть "страшное правительство"

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Бывший премьер-министр Латвии (1998-1999), один из ключевых персонажей латвийской политики 1990-х и постоянный фигурант списков миллионеров Вилис Криштопанс живет "жизнью активного пенсионера". Из публичной политики он ушел в двухтысячных, прожил несколько лет в США, затем вернулся. Теперь 67-летний Криштопанс строит поле для гольфа и, кажется, вновь проявляет политические амбиции — но не подтверждает этого напрямую.

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