Жара навсегда, конец эпохи бензина и криминальная история Плявниеки. Лучшие материалы Delfi Plus в июле

Что не так с латвийским климатом этим летом? Как Европа перестроит свою экономику и что это значит для Латвии? Зачем открыто финансировать Навального? Что скрывает криминальная история районов Риги — и что там происходит сейчас? DELFI собрал традиционную десятку лучших материалов для подписчиков на случай, если вы что-то пропустили.
Мы близки к точке невозврата. Метеоролог Светлана Анискевич о том, что стоит за аномальной жарой в Латвии
Прошедший июнь был самым жарким за вековую историю метеонаблюдений Латвии. То же самое произошло в Северной Америке и Африке. Канадский город Литтон поставил национальный температурный рекорд и на следующий день сгорел в лесном пожаре. При этом Земля находится в солнечном цикле похолодания. Что происходит с погодой? Этот ад с нами навсегда? Начальник отдела климата и численного моделирования Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Светлана Анискевич объясняет, что происходит и чего ждать от погоды в будущем.
"Героиновый рай" и супермаркет для автоугонщиков. Криминальная история Плявниеки и Дарзциемса
Плявиниеки, рижский "город в городе", никогда не был спокойным районом. Десятки тысяч молодых и активных жителей на сравнительно небольшой территории в условиях 1990-х — это гарантия проблем для полиции. Прилегающий к Плявниекам Дарзциемс — полная противоположность. Какой была криминальная история Плявниеков и Дарзциемса, и что там происходит сейчас?
Спонсор Навального. Борис Зимин о социальном благе, отравлениях, иноагентах, судьбах России и Латвии
Уже более десяти лет Борис Зимин оказывает финансовую поддержку Алексею Навальному. Именно он оплатил самолет, на котором в августе прошлого года отравленного лидера российской оппозиции эвакуировали на спасение в германскую клинику. Кроме того, Зимин оказывает содействие независимым журналистским проектам. Основанный его отцом фонд способствует развитию науки — он стал одной из первых организаций, которую в России признали "иностранным агентом". Зачем бывший успешный российский предприниматель всем этим занимается, каким видит настоящее и будущее России и что его привело в Латвию — об этом Зимин рассказал в интервью порталу Delfi.
Без бензина и дизеля. ЕК хочет сломать старую экономическую модель: что это значит для Латвии?
На прошлой неделе Еврокомиссия представила новый план по декарбонизации экономики. Событие, которое в Латвии на политическом и медийном уровне осталось практически незамеченным, вызвало в других странах Европы огромный резонанс.
И Немцова можно? Рижский москвич Андрей Тюкавкин получил 9 рекламных "оскаров" за воскрешение из мертвых
Это видео шокировало миллионы зрителей: из мертвых "воскрес" Хавьер Вальдес Карден, мексиканский журналист, известный борец с преступными группировками и наркомафией. Социальная реклама, в которой при помощи технологии deepfake оживали убитые журналисты, в этом году получила сразу девять "Каннских львов" — главных наград в глобальном мире рекламы. Автор идеи, креативный директор рекламного агентства Publicis Baltics, коренной москвич Андрей Тюкавкин уже пять лет живет в Риге.
"Они тоже просто люди". Латвийские врачи отговаривают от вакцинации против Covid-19: почему?
Опытного семейного врача Анну (имя изменено) не так-то просто сбить с толку, но недавно это удалось сделать одной пожилой паре. Анна обоих вакцинировала от Covid-19, и спустя несколько дней они вернулись рассерженными: "Доктор, зачем вы нас привили?" Их семейный врач, которая сама не вакцинирует против Covid-19, убедила пару, что первая доза вакцины привела к обострению хронических заболеваний, поэтому убедить их сделать вторую дозу оказалось невозможным.
"Хитрость выйдет боком!" Глава СГД о конце пособий, реформе соцвзносов, письмах счастья и налоге для тещи
Заканчивается выплата пособий по простою, кто не работает — сам виноват. Желающие работать на полставки, скорей всего, уклоняются от налогов — пусть платят соцвзнос. Не успел вовремя сообщить о гонорарах ниже 1500 евро в квартал — плати. Зять хочет сделать солидный денежных подарок любимой теще — пусть уплатит налог. Сдаешь квартиру в аренду — плати… И не надейся, что тебя не заметят. Глава СГД Иева Яунземе ответила на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.
"Европа отстает!" Аркадий Дворкович о деньгах, феминизме, влиянии Кремля и латвийских "дочках" Сколково
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович возглавил Международную шахматную федерацию (FIDE), сменив попавшего под международные санкции Кирсана Илюмжинова. Он же стал председателем инновационного Фонда "Сколково", когда под санкциями оказался Виктор Вексельберг. В Латвию Дворкович приезжать любит, но пять лет назад он стал участником скандала, встретившись с министрами от СЗК.
Госязык, ковид и советские правила. Почему взлетели цены на такси, но машины теперь не дождаться
Такси по цене трамвая или автобуса, которое приедет через пять минут после вызова, еще недавно были для Риги обычным делом. Этим летом вызвать машину, особенно "эконом-класса", стало почти невыполнимой миссией: время ожидания — от получаса, тарифы — минимум в полтора раза выше. Портал Delfi разбирался, что стоит за превращением такси в люкс-услугу.
Активный пенсионер. Вилис Криштопанс о том, как жить в стране, где нет элиты, но есть "страшное правительство"
Бывший премьер-министр Латвии (1998-1999), один из ключевых персонажей латвийской политики 1990-х и постоянный фигурант списков миллионеров Вилис Криштопанс живет "жизнью активного пенсионера". Из публичной политики он ушел в двухтысячных, прожил несколько лет в США, затем вернулся. Теперь 67-летний Криштопанс строит поле для гольфа и, кажется, вновь проявляет политические амбиции — но не подтверждает этого напрямую.