ЧС в сфере здравоохранения, акция против фейков и новая е-система. Главное о Covid-19 на 10 декабря

Латвия объявила чрезвычайную ситуации в сфере здравоохранения. Работники Восточной больницы запустили интернет-акцию против ложных новостей, а для учета вакцины от Covid-19 могут создать новую е-систему. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать о пандемии Covid-19 на 10 декабря.

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Цифры. В Латвии за минувшие сутки выявили 890 случаев Covid-19. Скончались 11 человек. С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 23 706 человек. В стационарах лечатся 744 пациента с Covid-19, у 40 из них болезнь протекает в тяжелой форме.

За минувшие сутки в Литве выявлено 3300 случаев Covid-19 — это самое большое суточное число новых случаев с начала пандемии. На этой неделе в стране вступили в силу более жесткие правила карантина: нельзя встречаться членам более двух семей, ученики старших классов полностью перешли на удаленку, в торговых центрах стали жестче контролировать поток покупателей. В Эстонии за сутки проанализировали 5743 пробы на коронавирус, положительный результат дали 544 первичных теста.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 69,5 млн человек во всем мире, свыше 1,58 млн скончались, выздоровели 48,2 млн пациентов.

В сфере здравоохранения объявлено чрезвычайная ситуация. Из-за роста числа пациентов Covid-19 в стационарах Государственная оперативная медицинская комиссия решила в четверг объявить о чрезвычайном положении в сфере медицины. Объясняем, что это значит.

Магазин Depo в Екабпилсе закрылся из-за коронавируса. Магазин стройтоваров Depo в Екабпилсе на этой неделе не будет работать, так как у троих работников выявлен коронавирус. В компании отметили, что это сделано для безопасности клиентов и персонала. Планируется, что магазин возобновит работу с 14 декабря.

Медики запустили интернет-акцию против ложных новостей. Работники Восточной больницы запустили акцию #APTURIMELUS, чтобы бороться с очернением медиков и конспирологическими теориями о коронавирусе. В рамках акции медики больницы будут рассказывать о реальной ситуации и к каждом эпизоде опровергать какой-нибудь миф.

Для учета вакцины от Covid-19 могут создать новую е-систему. Чтобы избежать постоянных сбоев, которые случаются в системе е-здоровья, для учета вакцины от коронавируса могут создать отдельную параллельную электронную систему. Учет и регистрация вакцинации должны проходить без заминок, чтобы при повторной вакцинации было четко видно, кто, когда, где и какой вакциной прививался, подчеркнула министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Беларусь закрывает выезд за границу. Белорусские власти вводят временный запрет на выезд из страны через наземные пограничные пункты. Отмечается, что это делается в рамках борьбы с распространением коронавируса. Запрет вступит в силу через 10 дней.

История дня. Как Латвия борется с ковид-диссидентами и авторами фейковых новостей. В начале декабря недовольство действиями правительства Латвии во время второй волны Covid-19 начало принимать организованные формы. На этой и на следующей неделе в Риге может пройти три акции протеста против ограничений, требования носить маски, всеобщей вакцинации и правительства в целом. Рассказываем, кто и против чего борется.