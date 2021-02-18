Manavakcina.lv на русском, Covid-19 у собаки и "зеленый свет" стрижке. Главное о коронавирусе на 18 февраля

Правительство концептуально одобрило отмену запрета на услуги парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра. Уже с понедельника, 22 февраля, разрешено возобновить очную учебу для 1 — 4 классов в самоуправлениях с низкой заболеваемостью Covid-19. Между тем, коронавирус в Латвии впервые обнаружен у собаки. Delfi обобщил главное, что вам нужно знать о связанных с коронавирусом событиях за четверг, 18 февраля.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 708 новых случаев Covid-19, скончались 13 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Сделано 10 929 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,5%.

Хуже лишь в пяти странах. По уровню заболеваемости коронавирусом Латвия находится на шестом месте в Евросоюзе и Европейской экономической зоне. С 1 по 14 февраля кумулятивная заболеваемость в Латвии составляла 548,6 случаев на 100 000 жителей. Хуже ситуация только в Чехии, Эстонии, Словении, Португалии и Испании. Однако она немного улучшилась по сравнению с предыдущим периодом, когда Латвия была на пятом месте в Европе.

Covid-19 в Латвии болеют даже собаки. В распоряжение Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) поступила информация о том, что в Латвии нашли собаку, у которой обнаружили антитела Covid-19. Однако в PVD заверили — все научные исследования показывают, что и кошки, и собаки не играют никакой роли в распространении эпидемии ни в Европе, ни во всем мире.

Теперь и на русском. С 18 февраля доступна русскоязычная версия портала www.manavakcina.lv. Министерство здравоохранения призывает всех, а особенно людей старше 70 лет, записываться на вакцинацию либо через портал, либо по телефону 8989, либо через семейного врача. Портал работает круглосуточно, а телефон — по рабочим дням с 9:00 до 17:00.

Вводить вакцину обучат еще 500 специалистов. Министерство планирует привлечь к процессу вакцинации медиков, которые в повседневной жизни не связаны с вакцинацией — медсестер, врачей, помощников врачей, акушерок. Они будут прививать людей в пунктах вакцинации. Обучение включает в себя теорию и практику по вакцинации от Covid-19, а также действия в случае острых побочных эффектов вроде анафилактического шока.

Стрижке и "ноготкам" — да. Кабинет министров концептуально одобрил предложение Министерства экономики разрешить отдельным специалистам сферы красоты возобновить работу с 1 марта. Разработана концепция безопасного предоставления услуг по уходу за красотой, основанная на анализе рисков, проведенных Инспекцией здравоохранения.

С понедельника будет возобновлена очная учеба. Пока что для 1-4 классов в самоуправлениях с низкой заболеваемостью Covid-19 — менее 200 случаев на 100 000 жителей.

При этом министр образования Илга Шуплинска (НКП) указала, что самоуправления каждые две недели будут пересматривать соответствие условий требованиям "безопасной школы". Если в самоуправлениях будет заметен резкий рост заболеваемости, превышающий 200 случаев на 100 000 жителей за две недели, то краевая дума будет оценивать, как это влияет на очную учебу.

Если хочется, ребенка можно оставить учиться дома. Если школа вернулась к очному обучению, а родители не хотят подвергать ребенка риску, в некоторых случаях можно написать заявление о том, что некоторое время школьник побудет на домашнем обучении. Об этом также рассказала Шуплинска. В передаче RīgaTV 24 "На линии" зрительница спросила ее, может ли ребенок продолжить учиться удаленно, если родители этого хотят, а школа приняла решение возобновить очное обучение.

По словам Шуплински, все зависит от выбранной школой модели.