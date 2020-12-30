Правила сидения дома и возобновление полетов в Великобританию. Главное о Covid-19 на 30 декабря

В Латвии введен комендантский час, чтобы предотвратить народные гуляния, установлен новый суточный рекорд заболеваемости Covd-19, а в начале января возобновится авиасообщение с Великобританией. Delfi рассказывает, что нужно знать об эпидемии Covid-19 на 30 декабря.

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Цифры. В Латвии во вторник выявлены 1367 новых случаев Covid-19, это новый рекорд. Доля положительных результатов составил 11,4%, а в больницах лечатся 1058 человек.

В Эстонии тоже установлен рекорд заболеваемости - 968 новых случаев. В Литве 3934 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 75 человек. Должностные лица призывают литовцев готовиться к худшему.

По данным Worldometer, в мире за 29 декабря были выявлены 624 тысячи новых случаев Covid-19. Умерли 13 791 человек. Всего в мире известно о 82 миллионах случаев Covid-19 и 1 800 115 смертях.

В Латвии впервые с начала пандемии ввели комендантский час. Начиная с 30 декабря до 4 января, а также 8-10 января с 22:00 до 5:00 все жители страны должны находиться по месту своего жительства. Выходить из дома можно только при крайней необходимости или для выполнения служебных обязанностей. При себе надо иметь письменное свидетельство о причине передвижения и документы. Кроме того, чрезвычайная ситуация продлена до 7 февраля. Кстати, выгуливать собак ночью можно, только лучше не уходить далеко от дома.

На Новый год и в дни комендантского часа магазины будут работать до 21:00. Это касается и доставки товара - её также можно осуществлять только до 21:00. Аналогичные правила распространяются на работу ресторанов и доставку еды. Время работы праздничного освещения в парках Риги тоже будет ограниченно.

Минздрав продлил ограничения плановой стационарной помощи, а также ввел новые ограничения на амбулаторные услуги. При посещении медучреждения пациенты не должны пересекаться.

“Ремдесивир” - одно из двух лекарств, рекомендуемых для лечения коронавирусной инфекции, - в небольших дозах будет храниться в региональных больницах. Такое решение принято после смерти молодой женщины в Лиепайской больнице.

2 января возобновится авиасообщение с Великобританией, отмененное из-за нового, особо заразного штамма коронавируса. В дальнейшем возвращающиеся из Великобритании должны будут сдать тест на Covid-19.

История дня. Рассказываем, как отмечать Новый год в условиях пандемии, ограничений, комендантского часа и не нарваться на штраф. Если коротко - сидя у себя дома, а подарки близким лучше слать по почте или оставить у двери дома.