Туристам из России откроют дорогу в Латвию, Европа поможет латвийским онкобольным. 16 февраля: главное

Латвия откроет въезд туристам из России при наличии у путешественников отрицательного теста на коронавирус. Учащиеся дошкольных образовательных учреждений, которые были определены в качестве контактных лиц, теперь смогут не соблюдать домашний карантин. Латвию накроют продолжительные дожди и сильные ветра. На Олимпиаде определились полуфиналисты в мужском хоккейном турнире. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 16 февраля.

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Латвия откроет въезд туристам из России при выполнении определенных требований. Условия в кратчайшем переводе выглядят так:

Для въезда понадобится наличие сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный тест на Covid-19, в том случае если лицо въезжает из страны, не присоединившейся к системе сертификатов ЕС.

Сертификаты не требуются для детей в возрасте до 12 лет.

В целях уменьшения путаницы для пассажиров изменен общий подход к эпидемиологической безопасности — Латвия откажется от деления стран на группы риска, но сохранит контроль медицинских документов.

Использование платформы Covidpass.lv также будет приостановлено.

Центр профилактики и контроля заболеваний продолжит публиковать на своем веб-сайте списки стран по заболеваемости Covid-19, чтобы выявлять страны особо высокого риска.

Картина дня

11 425 новых случаев Covid-19. Скончались 20 человек. Доля положительных результатов — 46,5%. Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей вырос до 7019,5 случая. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 545 296 жителей Латвии. От коронавируса в Латвии умер 5961 человек.

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