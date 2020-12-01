В ожидании новых ограничений. ЧС могут продлить до 11 января, школьников — отправить на каникулы. Главное о Covid-19 на 1 декабря

Правительство готовится принять решение о введении дополнительных ограничений из-за Covid-19. Чрезвычайную ситуацию могут продлить до 11 января. Премьер предлагает уже на следующей неделе или на две недели раньше обычного начать зимние каникулы для учеников 1-4-х классов, продлив учебный год летом. Тем временем еще в трех самоуправлениях вступают в силу более строгие огрничения, а Tallink из-за пандемии прекращает паромное сообщение по маршруту Рига — Стокгольм. DELFI обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 1 декабря.

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Цифры. В Латвии в понедельник выявили 612 новых случаев Covid-19. Четыре человека скончались. Общее число инфицированных достигло 17 687 человек, выздоровели 1806 человек. В настоящий момент в больницах страны находятся 519 больных пациентов, 39 человек находятся в тяжелом состоянии.

В Эстонии зафиксирован 191 случай коронавируса за сутки, три человека скончались. В Литве подтверждено 1187 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 19 человек. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса в Литве скончались 519 человек, по иным причинам умерли 254 зараженных.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 63,7 млн человек во всем мире, свыше 1,4 млн скончались, выздоровели 44,1 млн пациентов.

Более строгие ограничения в регионах. С четверга из-за роста заболеваемости Covid-19 более строгие ограничения из-за Covid-19 должны будут соблюдаться в Кекавском, Ауцском и Даугавпилсском краях. Среди наиболее затронутых Covid-19 самоуправлений остаются Даугавпилс, Вараклянский, Салацгривский, Акнисткий, Марупский и Балдонский края. В этих самоуправлениях прекращено все очное обучение, за исключением начальной школы и детских садов, не работают культурные учреждения, выставки и ярмарки, спортивные занятия разрешены только на свежем воздухе.

Принудительные каникулы не планируются. Через две недели, с учетом эпидемиологической ситуации в стране, Министерство образования и науки решит, что делать со школами после каникул. Сейчас отпускать школы на принудительные каникулы не хотят. Как подчеркивает МОН, принудительные каникулы для учеников 1-6 классов создадут непомерную нагрузку на родителей. Возможно, их будет уместнее организовать в январе после праздников либо еще позднее — если эпидемиологи посчитают, что это необходимо.

На выплату пособий по простою нашли 52 млн евро. На выплату пособий по простою в госбюджете планируется выделить 52,27 млн евро. Пособие за простой будет доступно предприятиям, самозанятым лицам и плательщикам патентной платы, доходы которых от хозяйственной деятельности за соответствующий месяц по сравнению со средним доходом за август, сентябрь и октябрь уменьшились по меньшей мере на 20%. В расчет берутся месяцы, когда предприятие фактически работало. Также принято решение увеличить размер пособий по простою для плательщиков патентной платы с нынешних 330 евро до 400 евро.

Что надо знать о новом пособии по присмотру за ребенком. С 30 ноября в Латвии введен новый вид пособия — пособие по присмотру за ребенком, который из-за Covid-19 не может посещать детский сад или вынужден учиться удаленно. Государственное агентство социального страхования (ГАСС) разъяснило, как получить такое пособие. Мы собрали все самое важное.

Полиция рассматривает дела о нарушении мер эпидемиологической безопасности. В период чрезвычайной ситуации Госполиция начала 609 административных дел о нарушениях мер эпидемиологической безопасности, и больше всего — за отсутствие масок и незарегистрированное пересечение границы.

Tallink прекращает паромное сообщение по маршруту Рига — Стокгольм. С 1 января Tallink приостанавливает паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом. Паром Victoria I перестанет выполнять рейсы и по маршруту Таллин — Хельсинки. Решение Tallink Grupp о прекращении рейсов связано с ухудшением ситуации с Covid-19 и введением более строгих ограничений для поездок в Эстонии, Финляндии, Швеции и Латвии, из-за чего заметно снизилось число пассажиров. С финансовой точки зрения Victoria I больше не может выполнять рейсы.

История дня. Как латвийские кафе и рестораны выживают в режиме чрезвычайной ситуации? С тех пор, как в условиях чрезвычайной ситуации рестораны и кафе имеют право торговать только навынос, спрос со стороны клиентов значительно снизился — об этом говорят все представители предприятий общественного питания, с которыми побеседовал DELFI. Одновременно с этим возросла роль приложений по доставке еды Bolt и Wolt, представители которых рассказали нам о том, как они справляются с нахлынувшим потоком заказов.

Личный опыт. Как работодатели выявляют контактных лиц заболевших сотрудников? С середины ноября контактных лиц заболевших Covid-19 сотрудников могут выявлять и сами работодатели или ответственные люди из рабочего коллектива. С одной стороны, они заинтересованы быстрее локализовать очаг заражения, с другой — чтобы работа предприятия не парализовалась с уходом сотрудников на изоляцию. DELFI рассказывает, как расследование происходит на практике и о чем умалчивают сотрудники.