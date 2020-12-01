С середины ноября контактных лиц заболевших Covid-19 сотрудников могут выявлять и сами работодатели или ответственные люди из рабочего коллектива. С одной стороны, они заинтересованы быстрее локализовать очаг заражения, с другой — чтобы работа предприятия не парализовалась с уходом сотрудников на изоляцию. Портал Delfi рассказывает, как расследование происходит на практике и о чем умалчивают сотрудники.

Наша собеседница Анна, в арсенале которой есть и медицинское образование, — отвечает за охрану труда на крупном предприятии. Его отделения работают по всей Латвии. Большая часть сотрудников не может выполнять свои обязанности онлайн. Вспышки Covid-19 случались уже не раз. Жертвой одной из них стала сама Анна. По счастью, ее болезнь прошла относительно легко — заложило нос, пропало обоняние, а волны усталости сменялись приливами энергии — можно было продолжать работу из дома. Зато на своем опыте Анна познала, как работает система, и теперь может подсказать заболевшим сотрудникам и читателям Delfi, как лучше действовать.

Как болела Covid-19 сама Анна?

"Очередь на бесплатный анализ (тогда еще не требовалось направление врача) была почти неделю, поэтому я пошла на платный, который сделали в тот же день, — вспоминает Анна. — А на другой день получила на почту "позитивный ответ", через час позвонили из лаборатории и подтвердили. Я сразу сообщила руководителю — пришлось ему и двум коллегам, с которыми я контачила за два дня до симптомов, уйти на изоляцию. По счастью, они не заболели.

Эпидемиолог связался со мной на другой день — я отправила ему данные по своим контактным лицам. Увы, в их число попали и мои родители, которые гостили в "опасные дни". Семейный врач позвонила еще через два дня — назначила аспирин, ударные дозы витаминов и измерять температуру. Потом она связывалась со мной через день.