В Риге дорожают квартиры. Как обрушился потолок в кафе на вокзале? На Тейке — новый Lidl. 2 декабря: главное

В Риге дорожают квартиры в советских серийных проектах. На Тейке открылся крупнейший в Латвии магазин Lidl. В одном из кафе Рижского центрального вокзала обрушился потолок. В Великобритании за изнасилование несовершеннолетних осужден латвиец. В Австрии пациенту ампутировали не ту ногу, а в Германии ужесточили антиковидные меры — и отменили новогодние фейерверки. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 2 декабря.

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За минувшие сутки скончались 19 пациентов с Covid-19. Вчера коронавирус подтвердился у 712 жителей страны. Всего было сделано 11 014 тестов, доля позитивных результатов — 6,5%. Из выявленных вчера зараженных 423 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 289 человек прошли вакцинацию.

В Риге дорожают квартиры в советских серийных проектах. Несмотря на пандемию, рынок недвижимости в этом году довольно динамичен, заключается около 800 сделок в месяц. Больше всего сделок неизменно происходит в сегменте серийных квартир, где цены выросли на 10%. Представители компании по недвижимости Arco Real Estate Марис Лаукалейс отметил, что наиболее востребованы трех- и четырехкомнатные квартиры в домах советской застройки площадью от 60 до 80 квадратных метров, где один квадратный метр стоит в среднем 900 евро.

На Тейке открылся двухэтажный магазин Lidl. Компания розничной торговли Lidl Latvija открыла крупнейший в Латвии магазин Lidl в Риге. Магазин на улице Бривибас гатве, 254 с торговой площадью более 1500 квадратных метров будет работать в "зеленом" режиме, то есть для лиц с ковид-сертификатами. В новый магазин Lidl на Тейке вложено около восьми миллионов евро. На первом этаже частично расположена парковка, а сам магазин — на втором этаже. С открытием нового магазина в Латвии будет 16 магазинов розничной сети. При строительстве магазина была благоустроена и озеленена бывшая производственная территория.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало ведомственную проверку закупки быстрых антиген-тестов на Covid-19. Ранее сообщалось, что компания Ekspress laboratorija, которая должна была доставить в Латвию первую партию комплектов для самотестирования на антиген Covid-19, а также еще один претендент отказались от заключения договора. Ekspress laboratorija была выбрана для доставки первой партии антигенных тестов по самой низкой цене и минимальным срокам доставки. Однако компания в последний момент расторгла контракт на сумму около трех миллионов евро. По имеющейся у Министерства обороны информации, заключение контракта отложено, поскольку в настоящее время в мире усилились проблемы с доставками, поэтому компании не смогут доставить груз к установленному сроку — 6 декабря.

В Риге пьяный водитель сбил ребенка, виновника успел задержать отец девочки. В Риге по вине пьяного водителя в ДТП, которое произошло в микрорайоне Даугавгрива, пострадала школьница. Задержать виновника аварии и сдать его полиции удалось отцу пострадавшей. По словам отца, он застал водителя на местe происшествия: тот неадекватно реагировал на ситуацию, а через пять минут вообще забыл, что натворил. По сообщению полиции, на момент совершения аварии в организме водителя констатировали 1,9 промилле. Кроме того, он управлял машиной, не имея водительских прав. По делу начат уголовный процесс.

В одном из кафе Рижского центрального вокзала обрушился потолок. В четверг на Рижском центральном вокзале обрушился потолок кафе в одном из тоннелей станции, из здания эвакуированы 100 человек. Инцидент произошел в тоннеле B, обрушился потолок над кафе Sala. По информации Государственной пожарно-спасательной службы, один человек после происшествия обратился за помощью к медикам.

В Великобритании за изнасилование несовершеннолетних осужден латвиец. В Великобритании суд вынес приговор 38-летнему Эрвину, который признан виновным в изнасиловании и нападениях на несовершеннолетних на сексуальной почве. За эти тяжкие преступления латвиец приговорен к 18 годам заключения.

В Германии ужесточили антиковидные меры — и отменили новогодние фейерверки. Пытаясь побороть четвертую волну коронавируса, правительство Германии вводит ограничения для непривитых жителей. В школах вводится общее требование носить защитные маски, а магазины будут впускать только привитых и переболевших "ковидом". Фейерверки на Новый год будут запрещены.

В Австрии пациенту ампутировали не ту ногу. Суд города Линц в Австрии оштрафовал на 2700 евро хирурга, которая по ошибке ампутировала правую ногу пациента вместо левой, причем ошибка вскрылась лишь через два дня. Вдове пациента, который скончался до суда, также присудили компенсацию в размере 5000 евро.

Латвию накроет снегопад, возможна металь. В пятницу, 3 декабря, в Латвии пойдет снег, в некоторых местах ожидаются сильный снегопад и метель. Температура воздуха составит +1..-4 градуса, днем в Видземе она опустится до -6 градусов. Вечером в пятницу по всей стране похолодает. В Риге в ближайшие сутки ожидается снег, время от времени снегопад будет усиливаться, возможна небольшая метель. Ночью будет дуть переменный ветер, с утра и днем — умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

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Где лучше всех - в Риге, Таллине или Вильнюсе? Голосуем за самую красивую елку. До зимних праздников еще куча времени, но рождественское и новогоднее настроение столицы стран Балтии создают уже сейчас. Главные елки Эстонии, Латвии и Литвы уже установлены и вовсю радуют глаз. А Тургид решил сравнить их между собой, как мы делаем это каждый год.