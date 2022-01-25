Вернется ли обязательный призыв в армию? Кто получит компенсацию из-за роста цен на энергоресурсы? 25 января: главное

За минувшие сутки в Латвии выявлено более 6 тыс. новых случев Covid-19. Кабинет министров утвердил меры поддержки жителям в условиях роста цен на энергоресурсы. Латвия может вернуть обязательную службу в армии. Работать очно без ковид-сертификата запретят. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 25 января.

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Кабинет министров утвердил новые меры, которые должны помочь жителям в условиях роста цен на энергоносители. В кратчайшем пересказе они выглядят так:

Пособие в 20 евро теперь будет выплачиваться не только пенсионерам. Ранее это пособие предусматривалось выплачивать с ноября по март только жителям Латвии старше 60 лет, которые вакцинировались от Covid-19. Теперь статус вакцинации не имеет значения, а срок выплаты пособия включает в себя и апрель.

С 1 января по 30 апреля 2022 года будет выплачиваться пособие в размере 50 евро в месяц за каждого ребенка.

Государство будет полностью компенсировать расходы по тарифу на распределение электроэнергии и компоненту обязательной закупки (OIK). Эта мера применяется с 1 января по 30 апреля 2022 года включительно.

Государство также компенсирует подорожание природного газа некоторым домохозяйствам, а также жильцам (владельцам или арендатором) газифицированных квартир в многоквартирных жилых домах. Компенсации получат те домохозяйства, у которых потребление газа составляет от 221 до 5269 киловатт-часов.

Закон вступит в силу только после того, как его примет Сейм и провозгласит президент. Однако сомнений в том, что закон будет принят, фактически нет.

Картина дня

Более 6000 новых случаев Covid-19. Скончались 15 человек. Доля положительных результатов — 25,9%. Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 2885,8 случая. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 345 591 жителя Латвии, 4814 человек с коронавирусом скончались.

Для очной работы понадобится ковид-сертификат. Сотрудники, которые выполняют рабочие обязанности очно, теперь в обязательном порядке должны иметь сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Ранее работникам без сертификата разрешалось сдавать тесты, однако после принятых Кабмином поправок к решению о введении ЧС это правило отменят.

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