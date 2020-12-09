Задержание "антимасочников", кризис в больницах и первые проблемы с вакциной. Главное о Covid-19 на 9 декабря

Ситуация в больницах Латвии достигла критического уровня. Политики раскритиковали коммуникацию властей по вопросам распространения Covid-19, Ассоциация инструкторов по вождению попросила инструкторов и курсантов на уроках по вождению надевать маски, а в Великобритании выявили первые проблемы, связанные с вакциной Pfizer, которая в скором времени должна появиться в странах Евросоюза. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать о пандемии Covid-19 на 9 декабря.

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Цифры. В Латвии за минувшие сутки выявили 712 случаев Covid-19. Четыре человека скончались. С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 22 816 человек. За сутки госпитализирован 101 человек с коронавирусом. В стационарах лечатся 722 пациента Covid-19, у 45 из них болезнь протекает в тяжелой форме.

За минувшие сутки в Литве выявлено 3128 случаев Covid-19 — это самое большое суточное число новых случаев с начала пандемии. С 9 декабря в стране вступают в силу более жесткие правила карантина: нельзя встречаться членам более двух семей, ученики старших классов полностью переходят на удаленку, торговые центры будут жестче контролировать поток покупателей. В Эстонии за сутки проанализировали 5699 проб на коронавирус, положительный результат дали 547 первичных тестов. С понедельника в стане будут закрыты все учебные заведения, власти ужесточат надзор за соблюдением обязанности находиться в самоизоляции.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 68,7 млн человек во всем мире, свыше 1,56 млн скончались, выздоровели 47,6 млн пациентов.

Больницы — в кризисной ситуации. Тяжелая ситуация в больницах Латвии может еще ухудшиться. Об этом в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. "Уже сейчас мы превысили максимум, и больницы вынуждены отказывать пациентам и отменять услуги различного рода", — призвал латвийцев понять серьезность ситуации премьер.

Политики недовольны коммуникацией властей насчет Covid-19. Мэр Резекне Александр Барташевич (Согласие) и министр юстиции Янис Борданс (НКП) этим утром раскритиковали коммуникацию властей по вопросам распространения Covid-19. Политики указали на то, что сейчас в общественном пространстве много дезинформации. По мнению Борданса, в первую очередь надо разобраться с коммуникацией внутри правительства, а коммуникацию с обществом лучше доверить профессионалам.

На уроках по вождению — только в масках. Чтобы снизить риски распространения Covid-19, Ассоциация инструкторов по вождению убедительно просит инструкторов и курсантов на уроках по вождению надевать маски. По данным Ассоциации, среди членов их общества заболевших инструкторов на данный момент нет, однако, есть те, кто отправился на карантин после контакта с инфицированным человеком.

Только треть жителей Латвии готова вакцинироваться. Только около трети жителей Латвии готовы вакцинироваться против Covid-19, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией рыночных исследований Rait. В ходе опроса, проведенного в октябре этого года, 38% респондентов из Латвии заявили, что не планируют вакцинироваться, 28% не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос, а 34% опрошенных выразили готовность сделать прививку.

В Великобритании выявлены случаи аллергии на вакцину. В первые дни массовой вакцинации в Великобритании зафиксированы два случая аллергической реакции на препарат компаний BioNTech и Pfizer. В качестве меры предосторожности Национальная служба здравоохранения рекомендовала не вакцинировать людей, в истории болезни которых были случаи значительных аллергических реакций.

История дня. Сотрудники Госполиции задержали двоих человек, которые подозреваются в распространении угрожающей общественной безопасности информации в Facebook. По неофициальной информации, задержаны фельдшер Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Марина Корнатовская и политический активист Валентин Еремеев. На прошлой неделе Корнатовская в прямом эфире движения Tautas Varas Fronte заявила, что в пунктах приема анализов на Covid-19 фальсифицируют результаты, в больнице проводят эксперименты над пациентами, а на Кипсале собираются создать концлагерь для больных коронавирусом. Министр здравоохранения Илзе Винькеле и руководство больницы уже опровергли эти заявления.