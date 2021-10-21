Агрессия в обществе растет, пропадет ли ПБК из эфира? 21 октября: главное

За сутки до начала локдауна Латвия обновила сразу несколько пандемийных рекордов, в том числе по количеству новых случаев заболевания и по госпитализациями. Национальный Совет по электронным СМИ аннулировал лицензию Первого Балтийского канала. Все это происходит на фоне резкого роста агрессии в обществе. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 21 октября.

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Уровень агрессии растет: у полиции больше работы

Во вторник, 19 октября, глава Госполиции Армандс Рукс заявил, что правоохранительные органы будут строго оценивать враждебные комментарии и угрозы в адрес врачей, полицейских, сотрудников других служб, охранников, высокопоставленных должностных лиц и журналистов. Это действительно стало проблемой:

Ассоциация сотрудников охраны признала, что охранники все чаще сталкиваются с всплесками ненависти и необоснованными упреками.

Рижская муниципальная полиция приняла решение заменить нашивки на форме: до сих пор там были фамилии, теперь будут номера.

Журналисты сталкиваются с агрессией уже с лета — например, на некоторых массовых мероприятиях политики фактически натравливают на них толпу.

"Антиваксеры" в соцсетях опубликовали адрес и фотографии дома министра здравоохранения Даниэля Павлютса. Госполиция собрала материалы и передала их на рассмотрение Госинспекции данных.

При этом участились инциденты, которые можно интерпретировать как разжигание ненависти в соцсетях. Полиция начала уголовное дело против политической активистки Селмы Левренце (сама Левренце утверждает, что иронизировала над риторикой националистов). Высказывания депутата Сейма, националиста Яниса Иесалниекса о том, что латышские дети не смогут учиться, потому что приехавшие при СССР колонисты не хотят прививаться, вызвало резкую реакцию — но не привело ни к каким последствиям.

Крупнейший русскоязычный телеканал лишен лицензии

Доля времени просмотра ПБК (share) в сентябре составляла 7,8%: это уверенное третье место среди латвийских телеканалов. За последние два года ПБК столкнулся с множеством проблем: весной 2020 года была закрыта служба новостей (и уже в 2021-м каналу запретили ретранслировать новости LTV7); с февраля по апрель этого года крупнейший оператор цифрового ТВ tet убирал ПБК из своих пакетов; канал неоднократно штрафовали (в том числе за дезинформацию по поводу Covid-19). В конце концов в сентябре 2021 года канал начал вещать на латышском языке, а русское содержание перенес на соседний канал ПБК+.

На этой неделе новый креативный директор канала Жаклина Циновска заявила, что на ПБК появится цикл передач о вакцинации против Covid-19. Однако буквально на следующий день Национальный Совет по электронным СМИ аннулировал лицензию канала.

Пропадет ли ПБК из эфира? В разговоре с Delfi Циновска пока воздерживается от комментариев, заявив, что канал пытается понять, что делать в сложившейся ситуации.

Картина дня

2935 новых случаев Covid-19 за сутки. Это латвийский рекорд за все время пандемии. В больницах 1210 пациентов (это тоже новый рекорд). Скончались 23 пациента. Из всех выявленных за сутки случаев 2265 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 670 человек были вакцинированы. С начала пандемии в Латвии выявлено 194 256 случаев Covid-19, через больницу прошло 16 617 пациентов.

Министр: учебу нужно возобновить 15 ноября. Вне зависимости от эпидемиологической ситуации и от того, какие ограничения останутся для непривитых, школьники и студенты должны вернуться к очному обучению после завершения локдауна. Об этом заявила министр образования Анита Муйжниеце.

Фальшивый ковид-сертификат может привести в тюрьму. Поправки к Уголовному закону уже готовы, но пока не приняты. За приобретение фальшивого или использование чужого ковид-сертификата предусмотрено наказание вплоть до одного года лишения свободы. И Госполиция, и Национальная служба здравоохранения призывают всех обладателей фальшивых сертификатов о вакцинации добровольно обратиться в полицию и сделать реальную прививку. Это позволит избежать уголовной ответственности.

Привитые жители старше 60 лет будут получать ежемесячное пособие в 20 евро. Решение преследует одновременно две цели: стимулировать вакцинацию старшего поколения и оказать пожилым людям поддержку при оплате возросших коммунальных платежей. Пособие будет выплачиваться с ноября по март включительно. Общая сумма, которую получит в отопительный сезон привитый сениор, составит 100 евро.

Rīgas satiksme отменяет льготы. До 15 ноября, пока в Латвии будет действовать локдаун, Rīgas satiksme отменит скидки на проезд, которые предоставляет самоуправление. Все скидки будут отменены до конца этой недели. Если вы уже купили проездной со скидкой, деньги можно вернуть. Кроме того, компания запустила новую услугу: теперь можно приобрести так называемый "кодовый билет" на одну поездку (детали на сайте Rīgas satiksme).

Полицейских без ковид-сертификатов отправляют на простой. Их немного, признает шеф Госполиции Армандс Рукс, но они есть. Сейчас полный курс вакцинации прошли 76% полицейских, еще 14% — начали этот процесс. Национальные вооруженные силы на данный момент уволили пятерых военнослужащих, которые отказались делать прививку.

Рижское "Динамо" осталось без тренера. Сергей Зубов, которому удалось наладить игру команды и закрепиться с ней в зоне плей-офф, решил покинуть команду по семейным обстоятельствам. Руководство клуба пока не объявило о том, кто будет руководить командой в будущем.

Как будут работать и что продавать торговые центры. С 21 октября в торговых центрах Rīga Plaza, Akropole и Alfa будут открыты только магазины товаров первой необходимости. Также магазины сократят время работы.

"Спутник V" ждет одобрения ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения возобновила процедуру одобрения российской вакцины "Спутник V" для экстренного применения, следует из реестра ВОЗ. В начале октября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что все барьеры для признания "Спутника V" в ВОЗ сняты.

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ЖЭК-арт или искусство из покрышек. В конце сентября во многих местах Латвии прошли конкурсы, во время которых выбирали самые чистые и ухоженные хозяйства. Прошел аналогичный конкурс и в Резекненском крае, и одним из его участников стал жилой дом в Аудринской волости, хозяева которого не пожалели автомобильных покрышек для украшения собственного двора.

Часть природных троп закрылись во время локдауна. С 21 октября для посетителей закрыты Лигатненские природные тропы, природные центры в Слитере, Кемери, Разне и Салацгриве, а также информационный центр в Кемерском национальном парке. Управление охраны природы призывает выбирать менее популярные маршруты для прогулок на свежем воздухе.