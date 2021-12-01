Латвию заметает снегом, детей готовят к вакцинации. 1 декабря: главное

Вакцинация детей в Латвии может начаться уже в конце этого года. За сутки от коронавируса скончались 34 человека, но треть латвийцев по-прежнему уверены, что статистика заболеваемости и смертности завышена. Генпрокуратура просит выдать подозреваемого в шпионаже депутата Яниса Адамсонса для уголовного преследования, а самоуправление Аугшдавского края призывает ввести ЧС в регионе из-за утечки ила. Между тем снегопады в Латвии продолжатся. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 1 декабря.

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Госсовет по иммунизации одобрил вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет. Европейское агентство лекарственных средств зарегистрировало вакцину Pfizer/BioNTech для вакцинации детей этой возрастной группы. Вакцинация особенно рекомендуется детям из группы риска с высокой вероятностью тяжелой формы заболевания. В группы риска входят дети с онкологией, ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими хроническими заболеваниями органов.

Ожидается, что детские вакцины в Латвии могут быть доступны в конце декабря, вакцинацию первой дозой можно будет начать в конце этого месяца или в начале января. Введение второй дозы рекомендуется через три месяца после первой. Детям с высоким уровнем иммуносупрессии требуются три дозы для полного курса вакцинации.

Эксперты считают, что из-за отсутствия информации о новом штамме коронавируса омикрон детям рекомендуется для начала ввести одну дозу вакцины, а вторую прививку делать с более длительным интервалом, оптимально — через три месяца.

Ожидаемые реакции на прививку от Covid-19 у детей очень похожи на те, которые наблюдаются у подростков и взрослых. Это могут быть возможное повышение температуры тела, реакция в месте укола, озноб, усталость. Побочные эффекты обычно исчезают в течение нескольких дней.

Картина дня

В Латвии выявлен 1031 новый случай Covid-19, умерли 34 человека. Все умершие были старше 40 лет, большинство входили в возрастную группу 80-89 лет (17 человек). 28 скончавшихся были не вакцинированы от Covid-19, а шесть человек завершили курс вакцинации. Кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей снизился с 624 до 599,5 случая.

С четверга ревакцинация будет доступна всем жителям Латвии старше 18 лет. Особенно бустерную дозу рекомендуется получить латвийцам в возрасте от 40 лет. Те, кто привился AstraZeneca, могут сделать третью прививку через пять месяцев после завершения курса вакцинации. Для Pfizer и Moderna этот срок составляет шесть месяцев, а для Johnson&Johnson — восемь недель. Ревакцинация не рекомендована тем, кто перед, во время или сразу после процесса вакцинации переболел коронавирусом.

Средняя брутто-зарплата в Латвии выросла более чем на 10%. В третьем квартале этого года зарплата в частном секторе составила 1280 евро. Самая высокая средняя зарплата наблюдается в таких сферах, как финансовая и страховая отрасль, здравоохранение, сфера информационных услуг, госуправление, энергетика и строительство. Самая низкая средняя зарплата — в сферах питания и образования.

Самоуправление просит ввести ЧС в Аугшдаугавском крае из-за утечки ила. ЧС предлагается ввести в наиболее пострадавших волостях — Науене, Милово и Ликсна. Из-за аварии с иловых полей "Крижи" в окружающую среду попало около 14 тысяч тонн осадка сточных вод. Последствия угрожают здоровью людей, безопасности окружающей среды и хозяйственной деятельности, а также инфраструктуре самоуправления.

Треть латвийцев считают статистику заболеваемости и смертности от коронавируса завышенной. Это 33% опрошенных жителей. Кроме того, 29% латвийцев полагают, что коронавирус не опасен для людей с сильным иммунитетом, а 15% считают это заболевание обычной простудой.

Генпрокуратура просит Сейм выдать Яниса Адамсонса для уголовного преследования. Суд дал санкцию на арест Адамсонса в начале июня, и с тех пор попытки изменить меру пресечения для него не принесли успеха. Служба государственной безопасности подозревает депутата по более чем 40 эпизодам шпионажа. Возможно, Адамсонс в течение последних четырех лет был информатором России и, сообщал, например, об изменениях в законах Латвии и ситуации на восточной границе.

В Латвии началась ежегодная бесплатная проверка автомобилей. Бесплатно проверить техническое состояние своих автомобилей латвийцы смогут с 1 по 11 декабря. Техпроверки будут проводиться в Риге, Елгаве, Вентспилсе, Даугавпилсе, Лиепае, Екабпилсе, Валмиере и Резекне.

В НАТО призвали готовиться к худшему в связи с ситуацией на границе Украины. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо быть готовыми к военному вторжению со стороны России. По его словам, НАТО задействуют антикризисный механизм, который позволит отслеживать развитие ситуации на границе Украины и своевременно на нее реагировать.

Ночью Латвию "накроет" новый циклон, снегопад продолжится до пятницы. Временами будут идти дожди. В ночь на четверг в западных районах страны ожидаются снегопады и метель. В пятницу снегопады продолжатся, за два дня количество осадков в отдельных районах страны достигнет 30 см. После в Латвии сильно похолодает.

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10 лет назад Латвия окончательно отказалась от "высшей меры". В 2011 году Сейм отменил смертную казнь в Латвии — это произошло через 15 лет с момента последнего смертного приговора. До вступления нового закона в силу в 2012 году Латвия оставалась последним государством в Евросоюзе, где применялась такая мера наказания. Портал Delfi решил рассказать о том, как Латвия пришла к отмене смертной казни и кому удалось избежать этого наказания.

Финский эксперт уверена, что 5G позволит процветать умным городам и самоходным автомобилям. Представитель финского агентства транспорта и коммуникаций Traficom Хайди Химманен рассказала Delfi о том, что 5G можно использовать для управления общественным транспортом и дронами, а города могут стать умными и обзавестись многофункциональной инфраструктурой.