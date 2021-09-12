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ФОТО: Все мы с утра немного в тумане. Как российские звезды проводили детей в школу
Дети звезд пошли в школу, минимум 10 тысяч на жизнь в Латвии и другие события недели
Foto: instagram.com/garikkharlamov/juliaperesild/borodylia

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

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ФОТО: Все мы с утра немного в тумане. Как российские звезды проводили детей в школу

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DELFI Showtime

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события недели TikTok Marvel Альфред Рубикс Леонид Якубович Меган Маркл Ридли Скотт
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