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"Неприятно видеть, как русские артисты игнорируют войну". Певица Луна о музыке, пропаганде и будущем Украины
Уголовное дело Галкина, химиотерапия Вайкуле, первенец Шараповой и другие события недели
Foto: TASS/Scanpix/LETA

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"Неприятно видеть, как русские артисты игнорируют войну". Певица Луна о музыке, пропаганде и будущем Украины
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