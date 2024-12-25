За два вечера мы уже посмотрели и описали первые 26 рождественских елок в Курземе и Земгале (о том, в каких городах царило самое праздничное настроение, читайте здесь). Мы проехали почти 700 километров на электромобиле VW ID7, который зимой может проехать не менее 400 километров на одной зарядке. Кажется, что снег идет прямо там, где мы находимся и следует за нами.

Мы оцениваем общий рождественский дух елки и города по шкале от 1 до 847 гринчей, а также оцениваем возможности муниципалитета "бабки — не проблема".

Видземе

27. Царникава. Мы немного ошиблись, потому что думали, что елка стоит в парке, но она стоит в другом месте - возле солнечных часов. В целом, здесь тоже хотелось бы чуть больше украшений и многое выглядит "для галочки". Вечер начинается с 47 гринчей.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !