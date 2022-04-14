10 фантастических водопадов в Латвии, которые обязательно стоит посетить
Foto: Sandris Kuzmickis

Весна и осень – два времени года, наиболее подходящие для того, чтобы насладиться видами водопадов, ведь именно в этот период они выглядят богаче и зрелищней всего.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

И хотя на первый взгляд это совсем не так, но на самом деле Латвия – страна водопадов. Да, они невелики по размеру, но менее привлекательными они от этого не становятся. Тургид подобрал для вас 10 разнообразных водопадов, у каждого из которых есть своя интересная особенность, ради которой на них стоит посмотреть. Выбирайте понравившийся именно вам и отправляйтесь в путь!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

А для тех, кто устал от новостей и хочет просто полюбоваться на красивую Латвию - у нас есть Instagram!

ФОТО. Впечатляющий Вентас румба с высоты птичьего полета 

 77

ФОТО. Эффектный водопад Вирсайшу, к которому ведет природная тропа 

 34

ФОТО. Малоизвестный, но очень симпатичный водопад Ольупитес 

 77

Зимний водопад Валгалес в Талсинском крае 

 127

ФОТО. Жемчужина Курземе – водопад Абавас румба 

 134

ФОТО. В поисках весны: красивые водопады Ивандес 

ФОТО: Водопад на речке Акменьупите, который создал сам черт 

ФОТО. Скрытая жемчужина латвийской природы: Зартапский водопад 

Неизвестная Латвия: где находится третий по высоте водопад? 

ФОТО, ВИДЕО. Неизвестная Латвия: как найти спрятанные под Сигулдой водопады Нурмижу и Вейупите? 

 30
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Активный отдых Кулдига Курземе Сигулда Талси
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
День в «шкуре» курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно