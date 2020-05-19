Самое большое, самый высокий, самая длинная: Топ-7 рекордсменов латвийской природы

В Латвии много впечатляющих природных объектов - некоторые из них важны только для нас самих, а другие выделяются на фоне Европы и даже целого мира. Вот несколько природных чудес-рекордсменов Латвии.

Самый большой камень



Крупнейший камень в Латвии — Ницгальский валун. Он находится в лесу, примерно в 6 км на восток от Ницгальской железнодорожной станции. Этот великан в длину около 10.5 метров, а его окружность составляет 31.1 м. В 1938 году в боку камня высекли три ступеньки, чтобы каждый мог подняться на него и ощутить мощь валуна. Камень оплетен множеством легенд и почти во всех них его появление связано с нечистым.

Одна из них гласит, что черт позавидовал мощному течению Даугавы и решил закопать ее в землю. Где-то на севере он раздобыл редкое решето с камнями и помчался к Даугаве. Уже недалеко от ненавистной ему реки черт увидел, что все камни уже высыпались и остался лишь один, самый большой камень, который не мог выпасть сквозь редкое сито. Черт со злости швырнул сито вместе с камнем, и тот упал в Ницгальское болото.

Foto: Publicitātes attēli

Ученые считают, что несколько миллионов лет назад этот камень принесло ледниками из Финляндии. Валун обнаружили в начале 19-го века, когда к Латгале приближалась армия Наполеона. Сейчас рядом с валуном устроено место для отдыха, где можно устроить пикник или наслаждаться тишиной леса, пением птиц и шелестом листвы.

Где еще в Латвии можно увидеть гигантские камни, можно прочитать ЗДЕСЬ.



