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Котор, Черногория
Восемь волшебных городов Европы, которые незаслуженно забыты туристами
Foto: Shutterstock

Париж, Мадрид, Прага, Вена, Мюнхен, Рим, Лиссабон — несомненно, очень красивые и интересные города, но у них есть и один недостаток — толпы туристов. Тургид же решил вспомнить о восьми городах Европы, незаслуженно забытых путешественниками.

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Туристов в этих городах значительно меньше, а их культурно-исторический багаж – велик. Возможно, в каких-то из них вы уже побывали или планируете поехать туда в свой следующий отпуск. А если нет, то после прочтения этой статьи, вполне вероятно, скорректируете свои планы.

Саламанка, Испания


Город Саламанка расположен на западе Испании, примерно в двух часах езды от Мадрида, и он настолько интересный, то его хочется бесконечно фотографировать.

Восемь волшебных городов Европы, которые незаслуженно забыты туристами
Foto: Shutterstock

Фасады зданий Старого города на рассвете выглядят позолоченными, и поэтому Саламанку называют "Золотым городом". Здесь можно осмотреть выдающиеся памятники архитектуры (например, Catedral Vieja), а если есть желание увидеть, где собираются местные жители и студенты, то отправляйтесь на площадь Plaza Major.

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Котор, Черногория

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Delfi Turgid

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Австрия Германия Испания Италия Португалия Франция Черногория Швейцария
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