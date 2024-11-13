В латвийской политической атмосфере - предвкушение выборов в самоуправления, в том числе, в Рижскую думу. Выборы состоятся в июне 2025 года, однако обратный отсчет уже начался. Уже звучат опасения, что так называемая "латышская коалиция" Рижской думы может потерять власть, не получив на выборах большинства голосов. Такую перспективу сегодня прокомментировал и президент страны Эдгар Ринкевич.

В четверг, 13 ноября, вице-мэр столицы Линда Озола сумела сохранить пост, однако сама дискуссия в Рижской думе напоминала предвыборные дебаты. Высокий градус политического напряжения предстоящей "битвы за Ригу" связан с тем, в этнически неоднородной Риге выборы традиционно рискуют вылиться в противостояние лозунгов "латыш, не сдавайся" и "русские идут!".

Как это уже было

В 2020 году по итогам внеочередных выборов к власти в Риге пришла так называемая "коалиция перемен" - партии, ориентированные преимущественно на латышский электорат и представленные в правительстве. Это положило конец 10-летнему правлению в Риге мэра Нила Ушакова и партий, преимущественно ориентированных на русскоязычных избирателей или умеренный латышский электорат - "Согласия" и "Честь служить Риге".

"Коалиция перемен", придя к власти, не сумела совершить революцию. Начались скандалы - "столбики Стакиса", попытка получить бесплатный пропуск на стоянку "архитектором" разгона Рижской думы времен "Согласия" Юрисом Пуце "Коалиция перемен" погрузилась во внутренние дрязги. По итогам из коалиции были изгнаны "Прогрессивные". Мэром Риги вместо Мартиньша Стакиса ("Прогрессивные") стал Вилнис Кирсис ("Новое Единство"). Сейчас в коалиции Рижской думы - "Новое Единство", Нацобъединение в альянсе с Латвийским объединением регионов, "Код Риге" (остатки рухнувших "Консервативных"), Latvijas attīstībai и "Честь служить Риге" - многолетний партнер "Согласия" в Рижской думе прежних созывов. На фоне переименования улицы Маскавас в Риге не могут найти компанию, которая возьмется за ремонт Вантового моста.

Что происходит сейчас

За полгода до выборов ни одна из партий, находящихся в Риге у власти, не является однозначным лидером.

На фоне борьбы вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса (Нацобъединение) против русских вывесок в политических кулуарах на самом деле гадают о том, за кого проголосуют русскоязычные граждане в этнически неоднородной столице. Больше всего правящие партии обеспокоены возможным ростом рейтинга оппозиционной "Латвии на первом месте" с кандидатом в мэры Айнаром Шлесерсом, который уже заявил о желании получить кусок "электорального наследия" "Согласия". При этом Шлесерс называет свою партию латышской, и объясняет русскоязычным избирателям, что голосование за сугубо "русские" партии - бесперспективно, с ними никто не захочет сотрудничать.

На русские голоса также претендуют "Стабильность" Алексея Росликова, "Согласие", "Суверенная власть".

Формируется "центристский" фланг. Альянс Союза "зеленых" и крестьян и "Честь служить Риге" с кандидатом в мэры Риги Олегом Буровым попытается сосредоточиться на хозяйственной "межэтнической" тематике. Традиционно некую долю "русских" голосов - молодежи, интеллигенции - обычно получали и "Прогрессивные".

В предвыборную гонку включится Latvijas attīstībai, показавшая хороший результат на последних выборах в Европарламент. Вероятно, эта партия попытается укрепиться в относительно центристской нише, претендуя безусловно на латышский электорат, и конкурируя сразу с рядом партий - "Новым Единством", "Прогрессивными", СЗК.

Что будет?

Предвыборная кампания только начинается. Базовых сценариев несколько:

Это будут выборы крайне жесткого межэтнического противостояния, в котором победят и придут к власти "латышские партии", включая Нацобъединение.

По итогам выборов удастся сформировать относительно центристскую коалицию, оставив за бортом Нацобъединение. Это удалось сделать на государственном уровне в прошлом году при смене правительства.

Оба варианта подразумевают, что в коалицию войдет премьерское "Новое Единство". Третий вариант: будет коалиция загадочной идеологической конфигурации, но без "Нового Единства". Однако это слишком революционно, а потому - сомнительно.

Что еще происходит в Риге и Латвии

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