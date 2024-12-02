В Грузии продолжаются массовые манифестации против отказа правительства вступать в Евросоюз, канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно и впервые за 2,5 года приехал в Киев, а Иран обещает помочь президенту Сирии Башару Асаду в борьбе с неожиданным наступлением повстанцев. В Латвии в это время некогда популярная среди русскоязычных партия "Согласие" полностью сменила руководство, доверив свое будущее прежнему лидеру Янису Урбановичу. Delfi рассказывает, что это значит для политического ландшафта и латвийского общества в целом.

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Что случилось?

В субботу, 30 ноября, на конгрессе "Согласия" председателем ее правления был вновь избран многолетний лидер партии, бывший депутат и глава фракции в Сейме Янис Урбанович. Он снял с себя полномочия в начале 2023 года, взяв на себя ответственность за провал "Согласия" на последних парламентских выборах.

Заместителями Урбановича стали депутат Рижской думы Константин Чекушин и экс-депутат Сейма Регина Лочмеле, которая до сих пор была одним из трех прежних сопредседателей. Второй бывший сопредседатель , депутат Европарламента Нил Ушаков станет главой думы партии и сохранит место в правлении. А третий – Андрис Морозов – покинул "Согласие" месяц назад, примкнув к новой партии мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша "Sarauj, Latgale!". Таким образом политическая организация отказалась от прежней модели управления с тремя сопредседателями, и доверила свое будущее в руки одного лидера.

Почему это важно?

Последние пять лет некогда знаковая для русскоязычной части общества партия "Согласие" находится в кризисе. Онапотеряла власть в Риге, не попала в Сейм, переживает внутренний раскол (особенно в Латгалии, где местные политики – мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш и экс-мэр Резекне Александр Барташевич – вышли из партии). Все это - на фоне российско-украинской войны, разделившей не только русскоязычных общества Латвии, но и "согласистов", а также отъезда в Брюссель многолетнего лидера партии Нила Ушакова. Новых заметных руководителей за все предыдущие годы партия воспитать не смогла.

Традиционный электорат на проблемы "Согласия" отреагировал двояко. Одна часть избирателей переметнулась к новым популистским проектам: это"Стабильность" Алексея Росликова, "Суверенная власть" Юлии Степаненко, "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса"). Другая же часть избирателей "Согласия" потеряла какую-либо мотивацию ходить на выборы и следить за политической жизнью в стране. Есть еще те, кто теперь голосует за списки лево- и праволиберальных латышских партий: "Прогрессивные", Par.

В октябре этого года, по данным опроса SKDS, "Согласие" на выборах в Сейм поддержали бы 4,8% респондентов. Для сравнения: десять лет назад – осенью 2014-го – партию в ходе опросов поддерживали 18% респондентов.

Возвращение на пост председателя партии Яниса Урбановича – это, возможно, для "Согласия" последний шанс остаться на плаву. Урбанович известен как опытный политик, мудрый "кадровик", у него крепкие связи с региональными ячейками, особенно в Латгалии, откуда он родом. Он не боится экспериментов, не цепляется за власть - может отойти в тень, потом вернуться. Его знает и признает латышский политический мейнстрим (в первую очередь, его умеренная часть). Из недостатков Урбановича: он политик поколения 1990-х и начала 2000-х, что может усложнить его коммуникацию с молодым поколением русскоязычных Латвии, при этом его амплуа, скорее, "серый кардинал", а не "популярное лицо на предвыборных плакатах".

Что дальше?

Сейчас перед Урбановичем три основные задачи:

разработать для организации новую идеологию, которая одновременно базируется на социал-демократических ценностях, приемлема для критической массы электората и при этом позволяет оставаться "рукопожатной" для латышской части политической элиты, а не отбрасывает ее за "красную черту", как произошло некогда с партией Татьяны Жданок; собрать команду из людей, имеющих узнаваемость и интеллектуальный авторитет в русскоязычной общине, сфокусировав внимание на ее умеренной части: попытки обращаться к латышскому электорату, как показывает опыт партии, на национальном уровне не дают результата, особенно с учетом всех геополитических обстоятельств; то же самое относится и к возможному желанию "согласитов" конкурировать за электорат на ниве популизма – "оригинальный продукт" от Шлесерса, Росликова и Степаненко все равно будет больше востребован целевой аудиторией; наладить каналы связи с потенциальными избирателями, с учетом фактически полного исчезновения печатных СМИ и местного телевидения на русском, взлета популярности социальных сетей и значительно ужесточившегося за последние годы языкового законодательства в отношении проведения избирательной кампании.

От успешности Урбановича и готовности "согласистов" принимать и поддерживать нетривиальные решения будет зависеть не только будущее самой организации (останется ли она на политической карте Латвии или полностью уступит место более радикальным силам), но и, во многом, судьба русскоязычной части общества. Сценарии для нелатышей могут быть разными: "интеграция", "маргинализация", "ассимиляция", "миграция за рубеж", "внутренняя эмиграция".

Очередные муниципальные выборы в Латвии пройдут в июне 2025 года, очередные парламентские – в октябре 2026 года. Сейчас у партии "Согласие" есть фракция в Рижской думе, но нет своего представительства в Сейме.

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