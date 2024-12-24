Перед вами десять историй из прошлого: о том, как уцелела Рига и не уцелела советская промышленность Латвии, откуда пошли разговоры о "неудавшемся государстве", как выглядел безымянный мост в Риге и в честь кого переименовывают улицы. Если вы их пропустили - на длинных зимних выходных самое время почитать об этом снова.

Если бы 80 лет назад история повернулась иначе, то центр Риги был бы похожим на Минск или Елгаву: без исторической застройки, с типовыми советскими домами. Немецко-фашистская армия планировала взорвать город, но это не произошло. Историк и научный сотрудник Академии обороны Валдис Кузминс рассказывает о том, как Рига перешла к советским войскам в октябре 1944 года.

Морицс Эдуардс Зилберс, он же Судрабу Эджус, вошел в историю благодаря своему рассказу "Dullais Dauka" (в переводе на русский - "Чудной Даука"). Он и сейчас, через почти 125 лет после публикации, вполне актуален: в театрах ставятся спектакли, переиздаются книги. Однако осенью 2024 года Рижская дума решила демонтировать памятник писателю в парке Кронвалда. Почему? Как жил Судрабу Эджус и почему сегодня он оказался в опале?

В ночь на 18 сентября 2003 года в Чиекуркалнсе, в двухэтажном доме по улице Вискалю 16а вспыхнул пожар, унесший жизни 11 человек: восемь жильцов погибли сразу, еще трое пострадавших скончались позже от полученных травм, обширных ожогов и отравления угарным газом. Этот пожар стал одним из самых трагических в истории Риги и Латвии.

Советский Союз распался более 30 лет назад, но до сих пор от таксистов, продавцов на рынке или экспертов из интернета можно услышать рассказы о том, какие молочные реки с кисельными берегами здесь когда-то текли. Латвия тогда производила все что хочешь, от микроавтобусов и мопедов до свитеров и носков. Но чего на самом деле стоила советская индустриализация? Как она отражалась на благосостоянии людей?

Лимитроф, failed state, "недоразумение" и временное явление - такие разговоры по поводу Латвии начались больше века назад. Пренебрежение к новому государству, его экономике, армии и независимости в целом - довольно распространенная позиция, которой придерживались лишившиеся после 1918 года своих привилегий две группы населения: русские и немцы. И те, и другие веками были правящим классом, но вдруг превратились в национальное меньшинство с ограниченным правом голоса.

В ХХ веке Риге не очень везло с мостами через Даугаву. Во время войн их взрывали, приходилось строить временные переправы - и потом их могли взорвать снова. Один из таких временных мостов — так называемый Валдемарский мост, построенный советскими саперами в самом конце Второй мировой войны на месте нынешнего Вантового моста. Он простоял 20 лет, и сегодня мы можем видеть его только на фотографиях.

В марте 2024 года Рижская дума приняла решение переименовать шесть улиц, названия которых ассоциируются с российским и советским присутствием в Латвии. Тургенева, Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других заменят Пурвитис, Плудонис, Беньямини и другие представители культуры и политики Латвии. Кто все эти люди?

С распадом СССР в 1991 году Латвия и Россия вступили в новую эпоху - демократии и рыночных реформ. Однако, результат того, что произошло тогда, оказался диаметрально противоположным. Латвия вышла из 1990-х демократической страной с рыночной экономикой. Россия ведет захватническую войну в Украине. Причины формирования нынешнего режима в России - три катастрофы, которые россияне пережили тогда по воле людей, захвативших власть в стране: политическая, экономическая и социальная.

Белый фосфор, который незадолго до распада СССР был сброшен в Балтийское море под Лиепаей, до сих пор становится причиной тяжелых ожогов. Откуда в море это опасное вещество? Можно ли было избежать таких проблем, и есть ли надежда на то, что когда-то весь янтарь на Курземском побережье будет настоящим?

100 лет назад, в мае 1924 года, на Олимпийские игры отправилась первая латвийская команда: сборная по футболу. Там она сыграла свой третий матч в истории первой латвийской командой и проиграла Франции со счетом 0:7. "Наверное, латыши посчитали, что люди высокого роста - еще и лучшие игроки, поэтому они бросили клич, чтобы собрать по всей республике, от Риги до Лиепаи, самых крупных парней, по возможности моложе 20 лет и отправить в Париж этих верзил на неловких аистиных ногах", - писало немецкое издание Fussball. Это было только начало. До войны сборная Латвии чуть не пробилась на финальную часть Кубка мира.

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