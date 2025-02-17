Что у нас не так со сплочением общества и курсами языка. Главные новости за понедельник, 17 февраля

В правительстве Латвии назревает кризис. Украина не хочет признавать результаты российско-американских переговоров об окончании войны, а Ватикан сообщил об ухудшении здоровья Папы Римского. Госконтроль Латвии в это время оценил, насколько эффективно латвийские политики пытаются сплотить жителей. Результаты ревизоров удивили.

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Что случилось?

Госконтроль жестко раскритиковал проводимую в Латвии политику сплочения общества. Она организована неэффективно, ведомства дублируют друг друга, нет прозрачности в распределении средств, говорится в опубликованном сегодня докладе . Особое внимание ревизоры обращают на курсы латышского языка для взрослых, указывая на многочисленные недостатки.

С 2011 года за политику сплочения в Латвии отвечает Министерство культуры. Но есть и Фонд интеграции общества, которому поручено осуществлять мероприятия в соответствии с общей стратегией. На практике в условиях общей неразберихи Фонд часто дублирует функции Минкульта и сам выступает в роли разработчика политического курса.

Такая же неразбериха царит и с финансами. Согласно Национальному плану развития (NAP) 2021–2027, на политику сплочение должны тратить не менее 24 млн евро в год, но другой правительственный документ - "Основные направления развития сплоченного общества 2021–2027" - предполагает выделить 42 млн евро на весь период (то есть на шесть лет).

Сами средства успешно осваиваются - по линии из фондов ЕС или запрашивается ежегодно в рамках приоритетных мероприятий. С 2014 по 2024 год только на различные тематические исследования было потрачено не менее 17 млн евро.

Почему это важно?

"Сплоченное общество — важнейший фактор внутренней безопасности страны", — напоминает член совета Госконтроля Инга Вилка. В рамках политики сплочения, например, организуются курсы латышского языка. Но система обучения организована неэффективно. В процессе участвуют сразу пять различных ведомств и самоуправления. Нет полных данных о программах обучения, целевых группах, результатах и финансировании. Различные учреждения устанавливают разные условия участия в программах, что создает неравенство и неясность для учащихся и образовательных учреждений.

Госконтроль считает, что вовлеченность Минкульта в процесс сплочения общества недостаточна. А это понижает уровень доверия общества к госуправлению и превращает весь процесс в формальную процедуру, отнимающую ресурсы у министерства и жителей.

Что дальше?

Госконтроль призывает как можно скорее ввести единую стратегию в обучении языка, поскольку это не только вопрос образования, но и безопасности, иммиграции, занятости и интеграции.

Также Госконтроль рекомендует создать систему мониторинга сплочения общества, больше вовлекать жителей и неправительственные организации в процесс формирования политии сплочения, улучшить координацию между ведомствами, обеспечить прозрачность в использовании средств.

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные"), комментируя отчет Госконтроля, признала: политика сплочения общества столкнулась с "историческими проблемами координации и планирования". При этом, министр считает, что сплочение общества должно охватывать не только вопросы, находящиеся в компетенции ее ведомства, но и проблемы здравоохранения, образования, регионального развития, рынка труда - а значит, для эффективности результатов требуется сотрудничество различных политических акторов.

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