"Административного нарушения не было", - такой ответ получил от Государственной полиции один из родителей детей, которые отправились летом в лагерь серфинга в Португалии, но до места не доехали и ночевали на обочине шоссе на полпути.

У портала Delfi есть ответ полиции на заявление. В нем отмечается, что, помимо ведомственной проверки, зарегистрированы заявления нескольких лиц о возможном мошенничестве организаторов лагеря SIA Fisom. "Информируем, что после рассмотрения информации, полученной в ходе ведомственной проверки, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 119 Закона об административной ответственности 27 сентября 2024 года было принято решение отказать в возбуждении административного дела".

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