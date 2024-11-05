Сегодня в восемь утра по "Североамериканскому восточному времени", или в три часа по Риге в США начинается голосование на президентских выборах. К вечеру вторника по американскому времени (в среду к середине дня - по рижскому) станут известны предварительные результаты этих выборов. Предсказать их результат сегодня почти невозможно. Шансы на победу вице-президента Камалы Харрис и республиканца Дональда Трампа практически равны. Однако, по последним опросам, у Харрис есть небольшое преимущество.
Трамп против экономики
Нынешняя предвыборная кампания в США - по многим параметрам уникальная. В ней впервые в американской истории США в третий раз баллотируется бывший президент, проигравший предыдущие выборы, осужденный уголовный преступник - Дональд Трамп. В первый раз на пост президента претендует вице-президент, женщина и представитель этнического меньшинства в одном лице - Камала Харрис.
"Опросы показывают, что Трамп набирает голоса за счет предпочтений избирателей по двум позициям - экономики и иммиграции - объясняет Delfi политолог Евгений Рощин, приглашенный научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса (Вашингтон, Округ Колумбия), - Избиратели помнят, что во время президентства Трампа им было хорошо,
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