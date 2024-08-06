В последние годы все больше жителей Юрмалы сталкиваются с затоплением своего имущества даже во время относительно небольших дождей. Эту проблему особенно ощущают жители Вайвари, Асари, Меллужи, Пумпури, Валтери и других микрорайонов, где рядом построены новые дома, но не построена дополнительная инфраструктура для отвода дождевой воды. Во многих местах сточные канавы засыпаны, и соседи за ними не ухаживают. Юрмальская городская дума долгое время не заботилась канавах, они зарастают, водопропускные трубы не функционируют, в результате дома затоплены.