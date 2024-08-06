На портале общественных инициатив manabalss.lv опубликована инициатива о срочном улучшении систем дождевой канализации в Юрмале.
В последние годы все больше жителей Юрмалы сталкиваются с затоплением своего имущества даже во время относительно небольших дождей. Эту проблему особенно ощущают жители Вайвари, Асари, Меллужи, Пумпури, Валтери и других микрорайонов, где рядом построены новые дома, но не построена дополнительная инфраструктура для отвода дождевой воды. Во многих местах сточные канавы засыпаны, и соседи за ними не ухаживают. Юрмальская городская дума долгое время не заботилась канавах, они зарастают, водопропускные трубы не функционируют, в результате дома затоплены.
"Призываем ответственных представителей Юрмальской городской думы не медлить и обеспечить, чтобы жители, которые являются со своим подоходным налогом основным источником средств для бюджета города, получали должный уход за своим имуществом, и дома не затапливались даже при небольших осадках".
Подписать инициативу могут граждане Латвии старше 16 лет, декларированные в Юрмале или имеющие там недвижимость.
Представителем инициативы указан Янис Асарс. Для ее подачи в Юрмальскую думу нужно собрать 400 подписей.