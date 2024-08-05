В Юрмале, в районе Дзинтари - Лиелупе, началась внеочередная дезинфекция воды после наводнения, сообщили агентству LЕТА в городском самоуправлении.

Ожидается, что дезинфекция продлится три дня. Это внеочередная дезинфекция с повышенной дозой хлора, поэтому запах хлора будет ощутимым.

Во время и в течение 24 часов после дезинфекции питьевую воду следует кипятить перед употреблением, чтобы уменьшить неприятный запах и вкус хлора. Для бытовых целей воду можно смело использовать без кипячения.

Уровень добавленного хлора во время работ контролируют сертифицированные специалисты, отмечает Jūrmalas ūdens.

Концентрация используемого дезинфицирующего вещества не вредна и не опасна для здоровья, но во время дезинфекции вода приобретает неприятный запах и может иметь хлорный привкус.

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