В Юрмале, в районе Дзинтари - Лиелупе, началась внеочередная дезинфекция воды после наводнения, сообщили агентству LЕТА в городском самоуправлении.
Ожидается, что дезинфекция продлится три дня. Это внеочередная дезинфекция с повышенной дозой хлора, поэтому запах хлора будет ощутимым.
Во время и в течение 24 часов после дезинфекции питьевую воду следует кипятить перед употреблением, чтобы уменьшить неприятный запах и вкус хлора. Для бытовых целей воду можно смело использовать без кипячения.
Уровень добавленного хлора во время работ контролируют сертифицированные специалисты, отмечает Jūrmalas ūdens.
Концентрация используемого дезинфицирующего вещества не вредна и не опасна для здоровья, но во время дезинфекции вода приобретает неприятный запах и может иметь хлорный привкус.