При принятии решений об ограничении повышения зарплат в государственном секторе политики должны быть солидарны, заявили агентству LETA руководство фракций Сейма от "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян (СЗК).

"Могу сказать лично: если будут приняты решения относительно общего ограничения зарплат в госуправлении, то политики, на мой взгляд, не могут быть исключением в этой ситуации", - сказал глава фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревицс. По его словам, у депутатов фракции премьерской партии есть схожее понимание этого вопроса.

Юревицс подчеркнул, что при принятии таких решений политики должны проявлять солидарность.

"В текущей бюджетной ситуации нельзя говорить о повышении зарплат для политических должностных лиц, и их придется заморозить", — также пообещала премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в социальных сетях.

Глава парламентской фракции СЗК в Сейме Харийс Рокпелнис заявил агентству LETA, что было бы справедливо проявить солидарность с остальным общественным сектором, и подчеркнул, что политики должны соблюдать те же принципы.

Правительство поддержало ограничение увеличения фонда зарплат на 2025 год не более чем на 2,6% по сравнению с планом на 2024 год, датированным 31 июля этого года.

Ограничение роста фонда зарплат относится к государственному управлению, включая самоуправления, а также государственные и муниципальные предприятия. У правительства останется право принимать решения об исключениях, например, о приравнивании зарплат сотрудников Министерства внутренних дел к зарплатам Министерства обороны.

Самоуправления также будут иметь право устанавливать исключения, если будет принято соответствующее решение думы, обосновывающее это исключение. Государственной канцелярии поручено подготовить предложение по необходимому регулированию для включения в закон о государственном бюджете на 2025 год или в пакет законопроектов о бюджете.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !