"Прогрессивные" выдвигают в министры сообщения парламентского секретаря Минбороны Швинку

Коалиционная партия "Прогрессивные" решила выдвинуть в качестве кандидата на пост министра сообщения депутата Сейма, парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинку, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Швинка в 2002 году получил степень бакалавра социальных наук в области управления в Латвийском университете, был руководителем нескольких компаний. В 14-м Сейме работает в Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, а также в Комиссии по национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в рамках "рестарта" своего правительства сняла с должностей по одному министру от каждой коалиционной партии - министра сообщения Каспара Бришкена ("Прогрессивные"), министра образования Андру Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК).

СЗК выдвинул кандидатуру парламентского секретаря Министерства благосостояния Рейниса Узулниекса на пост министра благосостояния.

"Новая Единство" первоначально решила выдвинуть на пост министра образования и науки мэра Цесиса Яниса Розенберга, который после нескольких дней раздумий взял самоотвод, и затем партия предложила кандидатуру парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде.

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