Сегодня истекает срок подачи списков кандидатов на выборы в Европейский парламент в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Вечером в четверг на сайте ЦИК (здесь) были опубликованы 13 списков кандидатов.

В список могут добавиться еще как минимум две партии.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!