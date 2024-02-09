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Сегодня истекает срок подачи списков кандидатов на выборы в Европейский парламент в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Вечером в четверг на сайте ЦИК (здесь) были опубликованы 13 списков кандидатов.

Свои списки кандидатов подали партии или объединения партий "За развитие Латвии", "За стабильность", "Прогрессивные", Новая консервативная партия, Национальное объединение, "Согласие", Союз зеленых и крестьян, "Новое Единство", "Объединенный список", "Движение "За!"", "Латвия на первом месте", "Суверенная власть" и "Apvienība jaunlatvieši".

В список могут добавиться еще как минимум две партии.

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