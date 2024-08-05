Список осужденных по политическим статьям, которых в рамках беспрецедентного обмена заключенными освободили из российских тюрем, изначально отличался от того, который в результате был принят, рассказал в интервью Русской службе Би-би-си принимавший участие в подготовке обмена болгарский журналист-расследователь Христо Грозев*.

Как рассказал Христо Грозев в интервью Русской службе Би-би-си, в изначальный список на обмен входил российский журналист газеты "Коммерсантъ" Иван Сафронов, приговоренный к 22 годам по обвинению в госизмене.

По словам Грозева, Москва через "канал неформального общения" предложила заменить Сафронова на гражданина Германии Демури (Дитера) Воронина. Он также был обвинен по делу о госизмене, фигурировал в одном из эпизодов дела Сафронова (якобы журналист мог передать ему файлы с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве России с несколькими странами) и был осужден на 13 лет. При этом, как утверждает Грозев, власти Германии ничего о Воронине не знали.

Русская служба Би-би-си обратилась к властям Германии с просьбой о комментарии и ждет ответа.

Как ранее выяснили Русская служба Би-би-си и издание "Проект"* (российскими властями признано нежелательной организацией), уголовное дело Сафронова было напрямую связано с его журналистской деятельностью. Информация, в передаче которой Воронину обвиняли Сафронова, была в открытом доступе.

Список на салфетке

Первый список заключенных россиян, которых можно было бы включить на обмен между Россией, США и Германией, Христо Грозев написал на салфетке во время встречи в Вене с представителем Госдепартамента США по вопросам освобождения заложников Роджером Карстенсом. Не все упомянутые в нем в итоге оказались на свободе.

"Время поменялось. Часть из людей, которые были на этой салфетке, вышли на свободу или сбежали, другие потом были арестованы, а некоторые, которые были включены, сейчас мы их не видим в списке, и это означает, что российская сторона отказала в их [освобождении]", — объясняет он.

Последние полгода Грозев не получал информации о переговорах, и поэтому не знает обстоятельств, при которых список был изменен.

По словам расследователя, в изначальном списке присутствовали также бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов (приговорен к семи годам колонии общего режима за распространение "военных фейков") и бывший технический директор канала "Навальный LIVE" Даниэль Холодный (приговорен к 8 годам колонии общего режима по делу об экстремизме). "По очевидным причинам гораздо позже всех остальных (потому что их арестовали позже)", по словам Грозева, в списки на обмен были предложены и адвокаты Алексея Навального. Все они в итоге в обменный список не попали.

Российский политик Илья Яшин, по словам Грозева, не хотел выходить из заключения и покидать страну, и его, "очевидно", в список добавила российская сторона.

Грозев предполагает, что будут новые обмены заключенными между Россией и странами Запада. По его мнению, для нового обмена заключенные есть и в России, и на Западе.

"Есть очевидная [российская] кампания террора, которая готовится и представители которой уже арестованы, а некоторые ушли и не были арестованы в Европе. Но я уверен, что будут новые аресты", — сказал он.

При этом Грозев не уверен, что среди арестованных на Западе может возникнуть фигура уровня агента ФСБ Вадима Красикова, который, как считается, лично знаком с Путиным и чье освобождение играло для российского президента особую роль.

"Но все-таки переговорный процесс себя показал, и второй обмен будет", — заявил Грозев.

Причина смерти Навального

Совершенный 1 августа обмен заключенными многие назвали сделкой имени погибшего оппозиционного политика Алексея Навального.

В конце февраля, вскоре после гибели политика, в ФБК (признан в России экстремистской организацией в июне 2021 года и запрещен) публично объявили, что велись переговоры о его обмене.

В день, когда обмен состоялся, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Алексей Навальный должен был стать его частью.

"К сожалению, он умер", — сказал Салливан на пресс-конференции в Белом доме.

Сторонники Навального считают, что политика убили в колонии после того, как Кремль узнал о предложении обменять Навального на Красикова. Кремль отрицает любую причастность к смерти Навального.

Христо Грозев сказал, что не может себе представить ситуацию, "в которой Навальный случайно умер за пару недель до обмена". "Теоретически возможно, что Путин этого не хотел, но он не смог донести свое новое решение, которое бы подменило собой приказ его (Навального) убить. Такое возможно. Люди, близкие к Кремлю, говорят, что часто бывает такое, что Путин недостаточно четко дает инструкции и определенный намек может быть воспринят неправильно", — заявил Грозев в интервью.

Отвечая на вопрос, как продвигается расследование гибели Навального, расследователь сказал, что за него отвечает глава отдела расследований ФБК Мария Певчих, а он будет помогать, "как это будет необходимо".

Он добавил, что сейчас вести такое расследование стало гораздо сложнее, чем в 2020 году (когда был отправлен Алексей Навальный — Би-би-си), потому что "ФСБ уже знают, как мы ищем информацию, они начали не только прятать, но и подменять информацию". Поэтому и он сам, и отдел Певчих гораздо осторожнее относятся сейчас к любым данным.

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