AstraZeneca пройдет проверку, страна отправилась на "удаленку". Главное о Covid-19 на 16 марта

Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca. Экспертам понадобится как минимум две недели, чтобы исследовать констатированное в нескольких странах Европы возникновение тромбов у получивших вакцину пациентов и убедиться в ее безопасности. Тем временем в Латвии вступили в силу более строгие требования, предусматривающие работу на "удаленке" для тех, кто может выполнять рабочие обязанности дистанционно. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 16 марта.

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Цифры. В понедельник, 15 марта, в Латвии выявлено 643 новых случая Covid-19, восемь человек скончались. За сутки было сделано 16 419 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,9%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 94 602 человек. В стационарах лечатся 693 пациента, 73 из них находятся в тяжелом состоянии.

Темпы вакцинации. Накануне, 15 марта, первую прививку от Covid-19 получили 3245 человек, вторую — 63, всего вакцинировано 3308 человек. Всего в Латвии сделано уже 100 609 прививок. Первую дозу вакцины от Covid-19 получили 82 432 человека, обе дозы — 18 177 человек. По сравнению с понедельником прошлой недели темпы вакцинации увеличились — 8 марта было привито 1649 человек.

Динамика заболеваемости. Как сообщил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, с начала года заболеваемость Covid-19 в Латвии снизилась на 51,2%. По словам Перевощикова, если сравнивать предыдущие 14 дней с текущим периодом, заболеваемость снизилась на 20%. Тенденция к снижению заболеваемости Covid-19 наблюдается во всех регионах Латвии, во всех возрастных группах, в том числе среди детей до 14 лет.

Новое требование о работе. Сегодня, 16 марта, вступили в силу более строгие требования к очной работе в госуправлении, а также рекомендации частному сектору работать удаленно. На прошлой неделе правительство постановило, что работники учреждений госуправления и частного сектора с 16 марта должны будут работать удаленно. Ранее организация по возможности удаленной работы носила рекомендательный характер, а теперь в распоряжение о чрезвычайной ситуации внесены поправки, согласно которым работодатель обязан выявить тех сотрудников, которые могут выполнять работу на месте, чтобы обеспечить ее непрерывность, а остальных перевести на удаленную работу.

Почему Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca? Государственное агентство лекарств и Государственный совет по иммунизации решили приостановить применение вакцины AstraZeneca из-за сообщений об образовании тромбов у пациентов. Эксперт Государственного агентства лекарств Зане Нейкена объяснила, что сейчас нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть связь вакцины с образованием тромбов, поэтому хорошей практикой в таких ситуациях является остановка процесса.

Когда Латвия продолжит использовать вакцину AstraZeneca? Председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения заявила, что потребуется как минимум две недели, чтобы исследовать констатированное в нескольких странах Европы возникновение тромбов у пациентов, получивших вакцину AstraZeneca против Covid-19, и убедиться в безопасности вакцины. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс не решился прогнозировать, когда в Латвии возобновится вакцинация от Covid-19 вакциной AstraZeneca, но выразил надежду, что это произойдет уже на этой неделе.

Правительство может пересмотреть списки "запрещенных товаров". На следующей неделе Кабинет министров может провести дискуссию о пересмотре ограничений и пересмотреть списки "запрещенных товаров" в магазинах. Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что в настоящее время разрабатываются два сценария последующих действий в зависимости от улучшения или ухудшения эпидемиологической ситуации.

Во Франции обнаружен сложно выявляемый штамм коронавируса. Во французской провинции Бретань на северо-западе страны выявлен новый, сложно выявляемый вариант коронавируса. Новый штамм не определяется при помощи обычных ПЦР-тестов — у зараженных им были симптомы заболевания, но мазки показывали отрицательные результаты. Для диагностирования заражения этой разновидностью вируса может понадобиться серологический анализ крови.

История дня: Как будут устроены крупные центры вакцинации от Covid-19. До 1 апреля — даты, когда в теории должны начать работу центров массовой вакцинации от Covid-19 — осталось всего 15 дней. Этот проект уже называют самой сложной логистической задачей столетия: в начале апреля Минздрав намерен вакцинировать 80 тысяч жителей Латвии, а к середине апреля — уже 120 тысяч человек. Прививки собираются делать как в школах, так и в культурных и спортивных учреждениях, которые к началу проекта должны быть оперативно приспособлены к условиям оказания медицинских услуг. Ясно, что потребуется особая степень дезинфекции помещений, хранения и утилизации медицинских отходов. Сами учреждения к этому не готовы, а их работники, в основном, не получили прививку от Covid-19.