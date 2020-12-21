Числo забoлевших прoдoлжает расти, в стране вступили в силу нoвые oграничения. Главное о Covid-19 на 21 декабря

Эпидемиологическая ситуация в Латвии продолжает ухудшаться, правительство готовится рассмотреть идею о размещении больных в гостиницах. Сейм на год "заморозил" зарплаты Кришьяниса Кариньша и всех министров, Европейское агентство лекарств одобрило применение вакцины BioNTech/Pfizer в странах ЕС, ковид-диссидент Валентин Еремеев вышел на свободу. В стране в понедельник вступили в силу новые ограничения. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать о пандемии Covid-19 на 21 декабря.

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Цифры. В Латвии за минувшие сутки выявили 395 новых случаев Covid-19. Умерли четыре человека. С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 31 335 человек. В больницах проходят лечение 927 латвийцев с Covid-19, 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки в Литве подтверждены 2130 новых случаев коронавируса, 20 человек скончались. С начала пандемии в Литве установлено 114 487 случаев заражения коронавирусом. Более 62 тысяч человек продолжают болеть. Критическая эпидемиологическая ситуация вынудила правительство Литвы задуматься над очередным ужесточением ограничений: если действующие в настоящее время меры не подействуют, страну ждет комендантский час.

В Эстонии за последние сутки выявили 287 новых заболевших, семь человек скончались. С момента появления коронавируса в Эстонии заболел 22 081 человек, умер 281 человек. На данный момент госпитализированы 374 пациента.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 77,4 млн человек во всем мире, свыше 1,7 млн скончались, более 54,3 млн пациентов поправились.

Эпидемиологическая ситуация в Латвии продолжает ухудшаться. На прошлой неделе продолжила расти доля положительных результатов анализов на Covid-19, а также число пациентов в больницах. Почти половина новых случаев приходится на людей старше 50 лет. Резкий рост числа заражений связывают с распространением нового варианта коронавируса, который на 70% более заразный, чем все предыдущие.

Врачи болеют и бьют тревогу. Большая часть мест в больницах заполнена, мы находимся в ситуации большого медицинского кризиса, и в ближайшее время будет только хуже. Такими наблюдениями поделился с телеканалом LTV старший врач карантинного отделения №80 больницы имени Страдиня Карлис Раценис.

Правительство рассмотрит идею о размещении больных в гостиницах. Во вторник, 22 декабря, правительство Латвии рассмотрит предложение о размещении инфицированных Covid-19 жителей и признанных контактными лиц в гостиницах. Согласно идее Минэкономики, государство может взять на себя 80% расходов, остальные 20% человеку придется оплатить из собственных средств.

Какие ограничения вступили в силу 21 декабря. В понедельник, 21 декабря, в Латвии вступает в силу ряд ограничений, принятых на прошлой неделе Кабинетом министров для ограничения распространения Covid-19. Мы обобщили список ограничений.

Праздничную подсветку в рижских лесах временно прекратят. Рижское самоуправление приняло решение на время прекратить праздничную подсветку Бикерниекского леса и Анниньмуйжского парка, потому что посмотреть на иллюминацию собирается слишком много человек, а это создает риск заражения Covid-19. На Дзегужклансе, в парке Эбельмуйжас, в парке Саркандаугавас и в березовой роще в Плявниеках иллюминация остается и будет работать до 10 января.

В церквях будут действовавать oграничения на сoбрания людей на Рождество. Согласно ограничениям, во время рождественских богослужений храмы не могут быть заполнены более, чем на 20%. На каждого человека должно быть обеспечено по меньшей мере 10 кв. м площади. Минюст призывает жителей наблюдать за рождественскими богослужениями дистанционно.

Вакцину BioNTech/Pfizer одобрили для применения. 21 декабря Европейское агентство лекарств рекомендовало странам ЕС разрешить использовать вакцину от Covid-19 производства BioNTech/Pfizer. Вакцину рекомендуют для лиц старше 16 лет. Вакцинация вo всех странах ЕС дoлжна начаться в oдин день — 27 декабря.

Ковид-диссидент Еремеев вышел на свободу. Подозреваемый в распространении ложных новостей о Covid-19 Валентин Еремеев вышел на свободу. За мужчину внесли залог в размере 50 000 евро.

История дня. Сейм на год "заморозил" зарплаты Кариньша и всех министров. В понедельник, 21 декабря, Сейм в окончательном чтении одобрил "замораживание" зарплат членов правительства и парламентских секретарей министерств. Законопроект предусматривает, что в 2021 году оклады вышеперечисленных должностных лиц останутся на уровне этого года и не подвергнутся увеличению.