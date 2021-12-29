Новые правила при входе в "зеленые зоны". Что будет с ценами на отопление? В Риге откроется новый Lidl. 29 декабря: главное

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за прошедшие сутки уменьшилось на 20 пациентов. С 31 декабря вступят в силу новые правила при входе в "зеленые зоны". Оплаченный визит семейного врача на дом стал доступен большему числу жителей. Весной в Риге может вновь подорожать отопление. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 29 декабря.

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1319 новых случаев Covid-19. Скончались 24 человека. Доля положительных случаев — 13,3%. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 274 271 человека. Всего с начала пандемии в Латвии от Covid-19 скончались 4553 человека.

Снижается число пациентов с Covid-19. Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось на 20 человек. За минувшие сутки госпитализированы 40 пациентов с Covid-19, выписано 52 человека. В настоящее время в больницах находятся 398 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 81 человека оценивается как тяжелое.

Новые правила при входе в "зеленые зоны". С 31 декабря вместе с ковид-сертификатом можно показывать водительские права, студенческое или пенсионное удостоверение. Ранее при входе в "зеленые зоны" нужно было предъявлять сам сертификат, а также подтверждать свою личность паспортом или ID-картой.

Весной может вновь подорожать отопление. С 1 марта следующего года тариф Rīgas siltums на тепловую энергию может повыситься на 6,7%. С 1 ноября этого года клиенты Rīgas siltums должны платить 66,76 евро за мегаватт-час, а с 1 марта эта сумма может составить 71,22 евро. Как поясняет Rīgas siltums, изменения тарифа связаны со стремительным ростом цен на энергетические ресурсы и с истекшим сроком выплаты государственной поддержки ТЭЦ "Иманта". В этом отопительном сезоне тариф Rīgas siltums повышался уже дважды.

Расширен круг жителей, которые могут рассчитывать на оплаченный визит домашнего врача на дом. Кабинет министров расширил круг людей, у который есть право на оплаченный государством визит семейного врача на дом. Теперь государство будет оплачивать визит семейного на дом детям, людям с инвалидностью первой группы, людям старше 80 лет, тем, кто нуждается в паллиативной помощи, людям, которым необходима длительная искусственная вентиляция легких, больным гриппом во время эпидемии гриппа, а также родственникам людей, умерших в домашних условиях.

Даугавпилс не получит помощь на фоне энергетического кризиса. С 27 декабря в связи с повышением тарифов на теплоснабжение Даугавпилсское самоуправление объявило об энергетическом кризисе в теплоснабжении на своей территории. Мэр Андрей Элксниньш сообщил, что самоуправление обратится к правительству за помощью, потому что согласно действующему законодательству в случае энергетического кризиса самоуправление имеет право покупать природный газ из накопленных государственных стратегических резервов в Инчукалнском газохранилище по докризисным ценам, однако эксперт в области энергетики Гунар Валдманис прогнозирует, что запрос самоуправления будет отклонен. Он считает, что желание Даугавпилса закупать природный газ из стратегических запасов по докризисным ценам необоснованно — эти резервы предназначены для преодоления технологических трудностей, а не для корректировки рыночных колебаний.

Новый Lidl в Риге. 13 января в Пурвциемсе откроется новый магазин розничной сети Lidl. Магазин, который находится по адресу ул.Стирну, 31, откроется в 7 часов утра. Это будет 18-й магазин Lidl в Латвии. Поскольку его торговая площадь не превышает 1500 квадратных метров, магазин будет работать в "красном режиме". В магазине уже построены помещения для приема и обработки депозитной тары, которые начнут работать с 1 февраля.

Молодежный чемпионат мира по хоккею под угрозой срыва. Молодежной сборной США по хоккею присудили техническое поражение в матче чемпионата мира против Швейцарии. Североамериканцы также рискуют пропустить игру против Швеции, а сборная России при определенных раскладах теперь может даже вылететь из высшего дивизиона. В худшем случае турнир приостановят или вовсе отменят.

Чем заняться на выходных?

"Ковиду" назло: 20 новых туристических объектов, появившихся в Латвии в 2021 году. Хотя сложившиеся в мире обстоятельства продолжают влиять на туристическую отрасль в Латвии, без новинок мы все равно не остались. В Латгалии появились две новых пешеходных тропы, а около Вентспилса открылся новый объект военного наследия — башня 46-й батареи береговой охраны. В Салдусе установили семь бронзовых скульптур, а в Рундальском замке, наконец-то, появился аудиогид. Рассказываем про новые пешеходные маршруты, интересные коттеджи и дома отдыха, отреставрированные замки и другие, не менее впечатляющие достопримечательности, которые появились в 2021 году и ждут посетителей.

Что почитать?

Продюсер Гецевича обвинила в насилии арт-критика Парупса. Продюсер Театра улицы Гертрудес Кате Гецевича опубликовала в воскресенье фотографию со следами побоев и поделилась своей историей. Она состояла в отношениях с арт-критиком Томасом Парупсом. Его статьи публиковались в различных изданиях и порталах, и в 21 год он уже успел издать две книги. Вечером 26 декабря, спустя несколько часов после публикации Гецевичи, Парупс закрыл свой профиль в Facebook. В понедельник он вновь открыл его и рассказал о произошедшем со своей точки зрения, а также извинился перед бывшей девушкой за "инциденты"…

Айсберг на Даугаве, банановое безумие и прививки! Каким был 2021-й год в Латвии? 2021-й год в Латвии, как и во всем мире, прошел в борьбе с коронавирусом. Но латвийцы затеяли и пару новых противостояний — например, с современным искусством и со столбиками на Рижских улицах. Хорошее тоже было: олимпийское золото, возвращение Dzintars и очень выгодные бананы. Показываем, каким мы запомним 2021-й.

По счастью, я плохой пророк. Список мировых кошмаров-2022 от профессора из США Эдварда Родеса. Эдвард Родес — профессор факультета политики и госуправления Университета им. Джорджа Мейсона. Специализируется на изучении американской внешней и внутренней политики безопасности. Он проводил исследования или преподавал в университетах Принстона, Гарварда, Стэнфорда и Корнела. Тесно связан со странами Балтии на личном уровне — женат на эстонке и полгода преподавал в Латвийском университете по программе Fulbright. Портал Delfi попросил профессора сделать внешнеполитические прогнозы на 2022 год. Он спрогнозировал, что коронавирус измотает еще сильнее, но у США и ЕС шансов выстоять больше. Меж тем Россия и Китай будут латать внутренние проблемы за счет внешней агрессии, а "ограниченный" ядерный конфликт может временно притормозить глобальное потепление…

Отошли от шока. В банковской сфере есть изменения, но в сфере кредитования — застой. После кризиса из-за пандемии банки постепенно оправились, и теперь их показатели улучшаются. Но, по словам представителей этой отрасли, изменения продолжаются, а в сфере кредитования быстрого роста пока не наблюдается.