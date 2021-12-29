2021: итоги
Каким мы запомним 2021 год?Главные события Латвии в фотографиях
2021-й год в Латвии, как и во всем мире, прошел в борьбе с коронавирусом. Но латвийцы затеяли и пару новых противостояний – например, с современным искусством и со столбиками на Рижских улицах. Хорошее тоже было: олимпийское золото, возвращение Dzintars и очень выгодные бананы. Показываем, каким мы запомним 2021-й.
Январь 2021. В начале нового года в Латвии по-прежнему нельзя купить товары не первой необходимости. Позже многие политики, например, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, назвали эту меру ошибочной. Фото: LETA
Февраль 2021. Бывший мэр Вентспилса, по мнению многих - один из самых влиятельных людей в стране Айвар Лебмергс приговорен к пяти годам тюремного заключения. Уголовный процесс начался еще в 2005 году, а приговор огласили спустя 5095 дней. За это время в рамках "Дела Лембергса" состоялось 737 заседаний суда. Сейчас Лембергс в тюрьме. Осенью он заразился Covid-19. Фото: LETA
11 февраля 2021 года. Еще до начала массовой вакцинации в больнице Страдыня прошла вакцинация высокопоставленных государственных чиновников и бывших президентов. Вакцину от Covid-19 получили президент Эгилс Левитс, премьер Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, а также бывшие президенты: Гунтис Улманис, Вайра Вике Фрейберга, Андрис Берзиньш и Валдис Затлерс. Фото: F64
Март 2021. Возвращение легендарного Dzintars, в новом образе. В 2019 году компанию признали неплатежеспособной, но в 2020 году актив Dzintars за 5,5 млн евро приобрела эстонская фирма Ritrem. В дизайн новой упаковки интегрирован флаг Латвии – чтобы подчеркнуть место, где производится продукция. Фото: LETA
Апрель 2021. Начало массовой вакцинации в ATTA центре – 16 апреля привиться вакциной Astra Zeneca смогли все желающие. В этот день были использованы все три тысячи доз вакцины, предназначенных для центров вакцинации в Риге, Елгаве и Юрмале.
Фото: LETA
Май 2021. Чемпионат мира по хоккею. Мэр риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом снимают официальный флаг Беларуси, чтобы заменить его на исторический красно-белый – в поддержку оппозиции и жертв политического режима Александра Лукашенко. Позже Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на обоих политиков. Фото: LETA
Июнь 2021. В Риге установили столбики, которые очень скоро стали ругательным словом среди горожан. В некоторых случаях столбики были вбиты в историческую брусчатку, мешали оперативному транспорту или развороту на перекрестках. А еще они быстро пачкаются – и на обслуживание столбиков Рижская дума выделила 39 000 евро в год. Фото: LETA
Июнь 2021. Белый гроб на улице Бруниниеку. Уже 20 лет здесь работает агентство ритуальных услуг Аtvadas – из-за столбиков у офиса эксклюзивные гробы приходится грузить в катафалк чуть ли не на ходу, рассказал владелец бюро. Фото: Марис Морканс
28 июля 2021. Первые латвийские Олимпийские чемпионы в игровом виде спорта: баскетбольная команда 3х3. Спортсмены завоевали золото в драматичном финале против россиян. Почти весь матч Латвия уступала, потеряла капитана Эдгара Круминьша (серьезная травма), но концовку выиграла уверенно. Победа!
Лето 2021. Летом Рига наблюдала за злоключениями "скандального мурала" – на фасаде 40-й школы появилась работа современного художника Кристиана Бректе, посвященная Джемме Скулме. Руководство школы об этом ничего не знало вплоть до появления мурала на стене, а родители некоторых учеников не очень обрадовались современному искусству – и начали собирать подписи, чтобы его ликвидировать. В начале осени рисунок закидали краской, а в Риге еще долго говорили о свободе искусства.

Фото: Марис Морканс
Август 2021. В Риге прошел протест против обязательной вакцинации, в нем приняли участие несколько тысяч человек. Главным требованием протестующих был отказ от обязательной вакцинации от Covid-19, а также смягчение или отмена других мер, связанных с пандемией. Лидер акции — оппозиционный политик Алдис Гобземс. Фото: LETA
Октябрь 2021. В Латвии открылся первый магазин Lidl – и предложил бананы по рекордно низкой цене. В ответ продавать бананы по скидке стали и другие супермаркета, а еще банан стал главной темой шуток у маркетологов по всей стране. Фото: LETA
Октября 2021. Бюро по предотвращению коррупции установило в Даугаве "Айсберг коррупции". Таким образом KNAB хотело привлечь внимание жителей к негативным последствиям коррупции. Вскоре айсберг пожелтел, а затем вандалы повредили его тросы и объект уплыл. Фото: LETA
Ноябрь 2021. Так в начале ноября выглядело коммунальное кладбище Даугавпилса. В этот период в городе была зафиксирована повышенная смертность – но эти конкретные могилы нельзя однозначно связать с последствиями пандемии Covid-19, выяснил портал Delfi. Фото: Delfi
Декабрь 2021. На Домской площади в Риге установили елку. В этом году здесь нет Рождественского рынка – из-за нерешительности правительства торговцы не успели подготовиться. Купить подарки и посетить увеселительные мероприятия можно быть на Центральном рынке или на базарчиках в Агенскалнсе, Калнциема квартале и в Верманском парке. Фото: LETA

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