2021-й год в Латвии, как и во всем мире, прошел в борьбе с коронавирусом. Но латвийцы затеяли и пару новых противостояний – например, с современным искусством и со столбиками на Рижских улицах. Хорошее тоже было: олимпийское золото, возвращение Dzintars и очень выгодные бананы. Показываем, каким мы запомним 2021-й.