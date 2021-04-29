Очные экзамены, инновационные таблетки и невезучий Горкшс. Главное о Covid-19 на 29 апреля

Pfizer разрабатывает таблетки от коронавируса, которые могут появиться на рынке уже в этом году. Правительство начинает сворачивать поддержку для бизнеса и отменяет ограничения для переболевших и вакцинированных. Заведения общепита с 7 мая смогут обслуживать клиентов на улице. Экзамены в средних школах будут проходить очно. Президент Эгил Левитс привился второй дозой AstraZeneca. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 29 апреля.

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Цифры. В среду, 28 апреля, в Латвии выявлены 696 новых случаев Covid-19, семь человек скончались. За сутки был сделан 18 021 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,9%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 117 795 человек.

В Литве за минувшие сутки подтверждено 1327 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек. В Эстонии за последние сутки заболели 425 человек, 10 человек с коронавирусом скончались.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 150 млн человек во всем мире, свыше 3,1 млн скончались.

Pfizer разрабатывает таблетки от коронавируса. Американо-немецкая фармацевтическая компания Pfizer/BioNTech ведет работу по разработке таблеток от коронавируса. Генеральный директор Pfizer Inc. Альберт Була заявил, что новое лекарство уже до конца этого года может появиться на рынке, чтобы люди смогли лечиться дома без посещения больниц.

Президент привился второй дозой AstraZeneca. Президент Латвии Эгил Левитс получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Первую дозу Левитс получил 11 февраля в больнице им. Страдиня. В тот же день привились премьер-министр Кришьянис Кариньш, бывшие президенты Латвии Гунтис Улманис, Вайра Вике-Фрейберга, Андрис Берзиньш и Валдис Затлерс, а также некоторые другие должностные лица.

Кафе и рестораны с 7 мая смогут обслуживать клиентов на улице. Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки, согласно которым с 7 мая предприятия общепита могут обслуживать клиентов вне помещений, соблюдая правила эпидемиологической безопасности. Разработанные Министерством экономики правила гласят, что за одним столиком могут находиться не более четырех человек, а между столиками должно быть расстояние в два метра.

Экзамены в средних школах будут проходить очно. Кабинет министров принял решение разрешить очное проведение государственных проверочных работ по окончании средних школ. При этом критериев количества учащихся в группах во время сдачи экзаменов не предусмотрено. Экзамен на профессиональную квалификацию можно будет сдать очно в группе не более десяти человек. Кроме того, будет разрешено очное проведение государственных и итоговых проверочных работ для студентов университетов и колледжей, если они предполагают практическую часть.

Правительство отменяет ограничения для переболевших и вакцинированных. Кабинет министров договорился об отмене части действующих в стране эпидемиологических ограничений для тех лиц, которые привились от Covid-19 или уже переболели этой болезнью. В частности, переболевшим или вакцинированным от Covid-19 латвийцам будет разрешено не соблюдать домашний карантин в случаях, когда это требование обязательно для всех остальных жителей. Однако исключение сделано лишь в тех случаях, если у вакцинированного или переболевшего нет признаков заболевания Covid-19.

Правительство начинает сворачивать поддержку для бизнеса. С мая прекратится господдержка для ряда компаний, которые ранее могли претендовать на получение господдержки на оборотные средства. Минэкономики отмечает, что с 6 апреля в стране прекращена чрезвычайная ситуация, поэтому сейчас могут продолжать работу компании ряда отраслей, деятельность которых была ранее ограничена.

Латвия, Эстония и Литва обсудят возможность нового "балтийского пузыря". По инициативе Эстонии на следующей неделе министры иностранных дел трех стран Балтии обсудят возможность свободного передвижения в пределах Эстонии, Латвии и Литвы. Бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что повторный запуск "балтийского пузыря" сейчас "просто необходим странам Балтии", однако чтобы его надуть, нужно будет учесть множество факторов, поскольку эпидемиологическая ситуация в трех странах отличается.

Европарламент утвердил свою позицию по ковид-сертификату ЕС. Ковид-сертификаты ЕС будут подтверждать вакцинацию от Covid-19, иммунитет либо отрицательный тест. Евродепутаты считают, что сертификаты должны освободить граждан от дополнительных ограничений на поездки. Сертификаты ЕС должны выдавать после прививки любой из вакцин, зарегистрированных на территории Евросоюза. В настоящее время это BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. При этом в Европарламенте подчеркнули, что ковид-сертификат не будет считаться документом, необходимым для путешествий, и не станет обязательным условием для свободного передвижения в Евросоюзе.

История дня: что станет с онлайн-торговлей после пандемии. Хотя темпы вакцинации в Латвии оставляют желать лучшего, а ограничения в торговле и сфере услуг никуда не исчезли, мы уверенно движемся по пути преодоления пандемии. Это означает, что со временем расстановка сил в определенных отраслях изменится — к примеру, в сфере интернет-торговли, которая в условиях пандемии переживает стремительный рост. Портал DELFI разбирается, каким окажется будущее латвийской электронной коммерции, не устанут ли люди совершать покупки удаленно и станет ли цифровизация "новой нормальностью".

"Проклятие Горкшса": второй плакат кампании "Два миллиона причин вакцинироваться" получился с ошибкой. Неделю назад рекламное агентство Nord DDB Riga извинилось за ошибочный перевод плаката кампании "Два миллиона причин вакцинироваться", где известный бывший латвийский футболист Каспарс Горкшс призывал людей получить прививку от Covid-19. Предприятие обещало за свои деньги исправить ошибку, однако и в новой версии закралась ошибка…