Открытие магазинов, вакцина для бездомных и меры против непривитых медиков. Главное о Covid-19 в Латвии за 1 апреля

Правительство приняло ряд распоряжений, немного смягчающих после Пасхи нынешние ограничения, введенные в стране в связи с пандемией Covid-19. На праздники начнется массовая вакцинация, причем вакцина найдется даже для бездомных — они получат особый вид прививки, для эффективного действия которой достаточно одной дозы. Портал Delfi обобщил, главное, что произошло в Латвии за 1 апреля по теме коронавируса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлены 638 новых случаев Covid-19, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 14 человек с этим диагнозом. Четверо умерших были в возрасте от 50 до 59 лет, один в возрасте от 60 до 69 лет, семеро — от 70 до 79 лет, еще двое — от 80 до 89 лет.

Всего за сутки проведены 18 174 анализов, доля положительных результатов составила 3,5%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 372 случая на 100 000 жителей.

Магазины открывают — но не в торговых центрах. Пожалуй, главной новостью дня в Латвии стало то, что с 7 апреля будет разрешено работать всем магазинам, не находящимся в торговых центрах, площадью более 7000 кв.м. Такое решение приняло правительство.

Это означает что все магазины не смогут возобновить работу в торговых центрах Alfa, Akropole, Rīga Plaza, Domina, Spice, Origo, Mols, Galerija Centrs, Olimpia, Sky&More, Saga.

Для двенадцатиклассников открыли двери школ. После пасхальных выходных ученики 12 классов по всей Латвии смогут дважды в неделю ходить на очные занятия в школу. Будущие выпускники школ смогут ходить в школу вне зависимости от показателей заболеваемости в самоуправлении и очно посещать занятия, по предметам которых они собираются сдавать экзамены. Однако остальные классы смогут учиться очно только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.

Учеников будут проверять на Covid-19, они должны будут соблюдать меры эпидемиологической безопасности, а также не пересекаться с учениками младших классов.

На свежем воздухе — встречи двух домохозяйств. Несмотря на о, что сегодня правительство оставило в силе практически все действовавшие до этого ограничения, связанные с дистанцированием, ношением масок и собранием людей вместе, с 7 апреля членам двух домохозяйств — общим числом не более 10 человек — разрешается собираться вместе на свежем воздухе.

При этом частные публичные мероприятия в очном формате все еще запрещены — в том числе запуск салютов и фейерверков. Разрешены шествия и пикеты, если число участников не превышает 10 человек.

В субботу — старт массовой вакцинации в Латвии. Первые центры массовой вакцинации от Covid-19 в восьми городах Латвии начнут работу 3 апреля. Например, в субботу с 10:00 будут доступны три центра вакцинации в Риге — в выставочном центре "Кипсала", центре Atta и гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка.

Находящиеся в Риге, Елгаве, Лиепае и Юрмале центры вакцинации будут работать и в воскресенье, 4 апреля, а также в пятницу, 5 апреля. В свою очередь находящиеся в Валмиере, Резекне, Екабпилсе и Даугавпилсе центры будут работать только в субботу.

Бомжей привьют вакциной Johnson&Johnson. Вакциной от Covid-19 этого производства планируется прививать бездомных, поскольку это вакцина одной дозы, пояснил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства.

"Если мы сможем доставить этого человека в центр вакцинации один раз, он будет привит, потому что нет гарантии, что мы увидим его в центре вакцинации еще раз", — сказал министр здравоохранения.

Непривитых медиков могут не пустить на работу. На сегодняшнем заседании правительства отдельные министры и премьер-министр Кришьянис Кариньш допустили возможность того, что не привившимся от Covid-19 медикам будет запрещено ходить на работу, чтобы защитить пациентов от заражения.

"Вакцинация не принудительная, и хождение на работу не принудительное", — отметил премьер.

"Британский" вирус подкашивает трудоспособных латвийцев. По мере распространения британского штамма Covid-19 в больницы Латвии в более тяжелом состоянии попадают люди трудоспособного возраста, рассказала на заседании правительства руководитель центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Дита Хейберга.

Она сказала, что в январе и феврале 59% всех пациентов, вызвавших "скорую", доставлялись в больницы, а в марте этот показатель вырос до 64%.

"Кроме того, теперь в больницы попадают целыми семьями, поскольку британский штамм Covid-19 более заразен. Состояние пациентов более тяжелое, уменьшается их средний возраст", — сказала Хейберга.

Полезно знать! Так как на пасхальных выходных в Латвии состоится массовая вакцинация групп риска от Covid-19, Delfi обобщил, что нужно знать до и после вакцинации. Подробно ознакомиться с памяткой можно здесь.