Роль больниц в распространении вируса и первые эффекты вакцинации. Главное о Covid-19 на 25 января

Только половина латвийцев готовы прививаться от Covid-19, а мэр Риги готов это сделать в прямом эфире, руководители больниц говорят о первых положительных эффектах вакцинации, а Латвийское радио рассказывает о том, как стационары способствуют распространению вируса. Delfi коротко рассказывает о главном, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 25 января.

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Цифры. В Латвии в воскресенье выявлены 223 новых случая Covid-19, скончались три человека. Доля положительных результатов составила 5,7%. В больницы поступили 68 пациентов с коронавирусом, и число тяжелобольных достигло 101 человека.

В Литве выявлен 541 новый случай заражения коронавирусом, скончались 15 человек. В Эстонии — 259 новых случаев Covid-19, умерли семь человек.

В мире за сутки выявлены 456 100 новых случаев Covid-19. Всего с начала эпидемии заболели 99 887 660 человек и 2 141 336 скончались.

Ограничения. ЦПКЗ считает, что если ограничения будут в силе еще месяц, то заболеваемость упадет до "допустимого уровня". Эпидемиологи отмечают, что в Латвии наблюдается стабилизация ситуации, но риски распространения инфекции остаются высокими.

Половина латвийцев готова привиться от Covid-19. Об этом сообщает LSM, ссылаясь на опрос SKDS, проведенный по заказу издания. Что интересно — опрос не показал массового распространения "ковид-диссидентства". Менее 10% респондентов считают, что эпидемии и вируса нет.

Мэр Риги Мартиньш Стакис (За!/Прогрессивные) готов привиться в прямом эфире, чтобы вдохновить других. "Я, конечно, дождусь своей очереди, и мне очень важно, чтобы сначала моя мама получила вакцину — чем быстрее, тем лучше. Но я готов хоть сегодня, хоть в прямом эфире, если это поможет другим понять, что вакцина — это наш самый лучший шанс быстро закончить эпидемию", — цитирует портал Rus.lsm его ответ "Латвийскому радио 4".

Зато в больницах заметны первые положительные результаты вакцинации — немного снизилась заболеваемость среди медиков. Если месяц назад регулярно болели около 200 медработников, то сейчас болеют от 130 до 140 человек, рассказал председатель правления Клинической университетской больницы им. Страдиня Риналд Муциньш.

Больницы стали очагами Covid-19. Латвийское радио рассказывает историю семьи пенсионера из Екабпилса, который после успешной операции, не связанной с коронавирусом, скончался от Covid-19. Это характерно не только регионам, но и крупным больницам — в Восточной больнице из-за вируса приходилось закрывать целые отделения. Однако отношение к этой проблеме у больниц разное.

Восточная больница расторгла трудовые отношения с "фельдшером Мариной", чьи заявления о вреде вакцин и строительстве концлагеря для больных коронавирусом на Кипсале вызвали общественный резонанс в конце 2020 года. Марина Корнатовская еще какое-то время будет работать в больнице.

История дня. Для некоторых детей обучение на дому не новое явление, появившееся вместе с SARS-CoV-2. В Латвии ежегодно сотни детей учатся дома. Их родители рассказывают, как это работает и с какими вызовами столкнулись их семьи, организуя обучение в семейном кругу.