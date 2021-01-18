Тревожные сигналы от Pfizer и программа для переболевших Covid-19 детей. Главное о Covid-19 на 18 января

Детская больница запускает программу ухода за детьми, столкнувшимися с проблемами со здоровьем после того, как переболели Covid-19, у врачей начался второй этап вакцинации, Pfizer может сократить объем поставок вакцины, а в Латвии выявлены ещё четыре случая “британского” штамма Covid-19. Delfi обобщает главное об эпидемии Covid-19 на 18 января.

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Цифры. В Латвии выявлено 244 новых случая Covid-19, кончались пять человек. Всего в воскресенье в стране было выполнено 3423 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 7,1%. Госпитализированы 77 человек, всего в больницах 1136 пациентов Covid-19, 99 из них в тяжелом состоянии.

Прививки от Covid-19 получили 119 человек. На этом завершилась первая волна вакцинации и в ближайшие дни медработники будут получать вторую дозу прививок.

В Эстонии выявлены 265 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек. В Литве 476 новых случаев заражения коронавирусом, умер 21 человек.

В мире же выявлены 532 907 новых случаев Covid-19. С начала эпидемии заболели 95 578 775 человек, умерли 2 041 708 человек.

“Британский” штамм SARS-CoV-2 В Латвии. На прошлой неделе лаборатории выявили четыре случая заражения “британским” штаммом коронавируса. Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) ранее заявил, что новый вариант Covid-19, обнаруженный в Великобритании, не отличается по степени тяжести от текущего, но более заразен.

Pfizer меняет планы? Производитель лекарств Pfizer может пересмотреть объем поставок вакцин. Об этом сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!). Сейчас Латвия ждет поставок вакцины AstraZeneca, чтобы завершить вакцинацию медиков и начать вакцинацию пожилых людей.

Помощь детям с “долгим” Covid-19. Детская больница разработала программу ухода за детьми, имеющими проблемы со здоровьем после того, как переболели Covid-19. По данным больницы, 51% несовершеннолетних после выздоровления имели те или иные проблемы со здоровьем. Кроме того, у 16% детей после выздоровления сохраняются когнитивные нарушения - трудности с концентрацией, запоминанием, обучением и сохранением темпа работы.

Без анализа вход запрещен. В выходные 17 людям не разрешили въехать в Латвию из-за отсутствия теста на Covid-19. Большинство людей без теста были гражданами Латвии, однако отказы получили также граждане Литвы и Эстонии, которые не представили тест на том основании, что они будут проезжать через Латвию транзитом.

Работодатель не имеет права направить работника пройти тест на Covid-19. Омбудсмен Латвии Юрис Янсонс сообщил, что дополнительные медицинское исследование человек должен проходить только по указанию эпидемиологов.

Появилась ясность со школьными экзаменами. В 2020/2021 учебном году экзаменация среднего образования будет происходить по образцу прошлого года. Если с 25 января удастся вернуть 12-е классы на очное обучение, то их ждут три обязательных экзамена: латышский язык, математика, иностранный язык. Экзамены по иностранным языкам перенесены на 11-14 мая.

История дня. Мартиньшу Чампе отказали в пересадке почки потому, что его дочь, которая ходит в детский сад, оказалась контактным лицом больного Covid-19. Delfi рассказывает историю мужчины, чье обращение к коронавирусным диссидентам разошлось по социальным сетям.