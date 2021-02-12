У индустрии красоты лопнуло терпение. Главное о Covid-19 на 12 февраля

Ассоциации индустрии красоты готовят иск в Конституционный суд против ограничений, премьер-министр Латвии не понимает, почему жители не пользуются инструментами поддержки, а в больницах и центрах социального ухода продолжается вакцинация. Delfi рассказывает о главном, что надо знать о Covid-19 на 12 февраля.

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Цифры. В Латвии за сутки выявлены 808 новых случаев Covid-19, скончались 15 человек. В больницы поступил 91 пациент, в том числе пятеро перевезены.

В Литве подтверждено 468 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек. В Эстонии за минувшие сутки сделано 5513 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 717, или 13%. От вызванных коронавирусом осложнений скончались шесть человек

В мире выявлены 441 563 новых случаев Covid-19, скончались чуть больше 13 тысяч человек. Всего с начала пандемии Covid-19 заразились 108 416 629 человек, умерли 2 381 578 человека.

Вакцинация. Прививку от Covid-19 получил ряд высших должностных лиц страны, в том числе министр здравоохранения Даниэль Павлютс, министр благосостояния Рамона Петравича и бывший президент Раймонд Вейонис. Они все получили вакцину AstraZeneca.

Кроме них, прививку получили 324 медработника, 210 сотрудников медицинских учреждений, 130 клиентов и 194 работника центров социального ухода.

Раймонд Паулс получил приглашение на прививку от Covid-19. Паулс также заявил, что поддерживает проводимую в Латвии кампанию по вакцинации. "Мне каждый день рассказывают, что входит в состав вакцин, но это не столь существенно. Дайте людям лекарство, раз оно есть!", — сказал Маэстро.

Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) начало ускоренную оценку вакцины от Covid-19 производства CureVac. Эта вакцина может стать уже третей вакциной, основанной на инновационной технологии mRNA.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство) считает, что жители не в полной мере используют доступную им поддержку в период Covid-19. “Поддержка именно индивидами полностью не используется. У нас на бумаге много программ — пособие по простою, зарплатные субсидии, оборотные средства для предприятий, чтобы обеспечить деятельность", — заверил премьер, отметив, что люди, которые подают заявки — почти все и получают. Правительство планирует решить эту проблему.

Ассоциации индустрии красоты готовят иск в Конституционный суд. Они больше не видят возможностей достичь равного отношения к себе путем переговоров. Например, отрасли не ясно, почему косметические услуги предоставляются крупными медицинскими учреждениями в обход запрета, но запрещены специалистам с аналогичной квалификацией в салонах красоты и частных практиках, говорится в заявлении президентов ассоциаций Сабине Улберте и Ренате Рейнсоне.

Глава Минздрава Даниэль Павлютс (Развитие/За!) комментируя просьбу сферы красоты возобновить работу, подчеркнул: мы не можем к обеду завтрашнего дня отменить ограничения, потому что ситуация с распространением Covid-19 в Латвии остается неизменно серьезной.

История дня. Delfi рассказывают, как мастера красоты выживают в нынешних условиях. "Вот и нашли у нас в стране главных преступников и виновников всех бед — работников сферы красоты! — не скрывает негодования парикмахер с 15-летним стажем Санта. — Да большинство из нас безо всяких "ковидов" буквально одержимы гигиеной и порядком. К нам в салоны разные проверки ходят чаще, чем контролеры в общественном транспорте. Только одни ушли — уже другие стучатся”.