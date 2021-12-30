К апрелю в Латвии Covid-19 рискуют переболеть все, с бустерной вакциной уже опоздали. 30 декабря: главное

К середине февраля Латвия может пережить очередную волну Covid-19 с 20 000 — 25 000 инфицированными ежедневно. Эксперты полагают, что к апреле коронавирусом в Латвии переболеют все. Минздрав рекомендует продлить режим ЧС. Covid-19 продолжает бить рекорды по заболеваемости в Европе. В Риге с 2022 года вырастут тарифы на вывоз несортированного мусора, а в Даугавпилсе — на отопление. Дело медработницы, промышлявшей фиктивной вакцинацией, направлено в прокуратуру. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 30 декабря.

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История дня

Предновогоднее настроение латвийцам все больше портят прогнозы развития ситуации с Covid-19 после праздников: похоже до поздней весны жизнь всех и каждого будет определять вирус. То, что новый пик волны Covid-19 в Латвии придется на конец января-начало февраля, уже подтверждает статистика: уже несколько дней число новых случаев заражения вновь превышает 1000 в сутки.

Если "омикрон" действительно в 2-3 раза более заразный, чем дельта, и в Латвии он будет распространяться с той же скоростью, что в Дании и Великобритании, то к середине февраля, исходя из нашей модели, мы можем пережить волну с 20-25 тысячами инфицированных каждый день, прогнозирует эпидемиолог Никита Троянский.

Нет ясности с тем, насколько вакцины — в том числе, бустерная доза — защитят от нового подвида коронавируса "омикрон". По словам главы Государственного совета иммунизации Даце Завадска, есть риск, что до конца апреля все жители — и вакцинированные, и невакцинированные — переболеют Covid-19. Эксперт подчеркивает: это не означает, что вакцины совсем не эффективны, просто с учетом видоизменения вируса их надо улучшать. Позитивным фактором Завадска считает то, что в случае заболевания, вызванное "омикроном", масштаб госпитализации на 50-70% ниже, чем в случае заболевания "дельтой". По прогнозам эксперта, неприятности, вызванные Covid-19, в Латвии могут завершиться к поздней весне.

Министерство здравоохранения в среду заявило, что будет настаивать на продлении режима чрезвычайной ситуации после 11 января — еще на две-три недели. Было предложено ввести дополнительные меры, например, использование FFP2 респираторов и медицинских масок, обязательное тестирование работников некоторых отраслей, продолжение работы удаленно, самотестирование экспресс-тестами перед получением некоторых услуг. Вероятно, политическое решение будет принято правительством уже в самом начале 2022 года.

Президент Академии наук Латвии Ивар Калвиньш считает, что государство поступило плохо, установив временной срок для начала бустерной вакцинации. Научный подход — ориентироваться не на искусственные сроки, а на индивидуальную ситуацию с антителами каждого человека и делать спасительный укол тогда, когда время подошло. И не один.

Картина дня

В среду в Латвии зарегистрировано 1246 новых случаев Covid-19. Также получены сообщения о смерти восьми пациентов с коронавирусом. Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет. Среди умерших — четверо не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, четыре человека были вакцинированы.

После выборов в Сейм 14-го созыва можно ожидать смены 60% нынешнего состава парламента. Политолог Филипп Раевский считает, что в контексте выборов политическая среда может измениться: правительство скоро перестанет работать эффективно и принятие решений осложнится, поскольку с приближением выборов коалиционные силы "будут заняты своими рейтингами, которые очень низкие".

Рижская дума поддержала решение по ускорению принудительной уборки тротуаров. Согласно правилам, тротуары и дворы на территориях, прилегающих к собственности, должны быть очищены от снега и обработаны противоскользящим реагентом до 8 часов утра. Несвоевременная уборка снега и обледенения влечет за собой максимальный штраф в размере 350 евро для физических лиц и 1400 евро для юридических лиц.

С 2022 года в Риге вырастут тарифы на вывоз несортированного мусора. Это связано с повышением налога на природные ресурсы, а также со строительством новой инфраструктуры полигона и началом эксплуатации завода по переработке биоразлагаемых отходов в Getliņi. Самоуправление проводит предварительную работу, чтобы жители могли снизить расходы, сортируя отходы.

В Даугавпилсе тариф на тепловую энергию "взлетит" на 169,5%. Муниципальное предприятие планирует с 1 февраля 2022 года существенно повысить тарифы. Изменение тарифа связано с подорожанием топлива, необходимого для производства теплоэнергии. Ранее депутаты Даугавпилсской городской думы решили объявить в городе энергетический кризис местного значения.

Дело о фиктивной вакцинации: медработница ввела вакцину в вату. Полиция обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить обвинение медику, которая провела в Алуксне фиктивную вакцинацию супружеской пары. Один из супругов заболел и попал в медицинское учреждение, где сам признался в содеянном. Виновным грозит уголовная ответственность.

В театре Дайлес во время представления обвалился сегмент сценической декорации. По рассказам очевидцев, обвалившаяся часть декорации должна была послужить вторым этажом дома. Из-за человеческой ошибки один из тросов закрепили неправильно, поэтому в момент поднятия один из сегментов отвалился. Во время инцидента никто не пострадал, и постановка могла продолжиться.

B ряде стран Евросоюза ковид бьет рекорды. Прежде всего это касается Франции, где за последние сутки выявлено 208 000 новых случаев, и эксперты опасаются, что в начале января это число может вырасти до 250 000. Весьма тревожная ситуация сложилась также в Дании и Португалии, где отмечен резкий рост числа заболеваний.

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