Ограбление, "ковид-фри" в Африке и жизнь с персональным кодом. Как герои публикаций DELFI прожили 2020 год

В 2020 году на Delfi вышли сотни статей о самых разных людях — рижанах и жителях других городов и деревень Латвии, бизнесменах, активистах, беженцах, актерах, эмигрантах, врачах, "черных" и "белых" археологах и многих других. Мы попросили некоторых из них рассказать о том, что изменилось после публикации. Как сложился этот год в их жизни?

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Что теперь? Выживший в крушении парохода Лев Кан полон оптимизма, учит языки и много гуляет

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Лев Кан стал героем проекта Delfi под названием "Титаник на Даугаве" — в 1950 году ему посчастливилось выжить при крушении прогулочного речного парохода "Маяковский". В 90-ых Лев с женой и детьми эмигрировал в Израиль, где и живет по сей день. Герой рассказал порталу Delfi, что в непростые пандемийные времена он полон энергии и оптимизма, которым можно только позавидовать.

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Что теперь? Молодежный лидер Морозов: как "грабеж с утра пораньше" обернулся взрывом добрых дел

Foto: Виктория Ткаченко

В августе портал Delfi опубликовал серию историй рижан, у которых в жизни было все — признание, деньги, достижения, стабильность — но они резко свернули с протоптанной дорожки и занялись тем, чем по-настоящему хотелось. Рассказываем об удивительном повороте в жизни одного из героев публикации — лидера молодежной организации Young Folks LV Александра Морозова, из офиса которого в прошлую субботу вынесли все, что имело какую-то материальную ценность, даже фильтр для рыбок. Уже на следующее утро начались чудеса…

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Что теперь? Как хозяин рижского бара Beerfox Майкл Пердью вернулся из "ссылки" через Эстонию и снова попал

Foto: Ieva Andersone

В конце 2019 года портал Delfi рассказал о мытарствах хозяина пивного бара и магазина гражданина США Майкла Пердью, которому по формальной причине миграционные службы Латвии не продлили вид на жительство. Пришлось покинуть страну, оставив на произвол судьбы бизнес и любимую девушку. "Ненавижу латвийскую бюрократию!" — написал Майкл в своем посте на Facebook. После трех месяцев "ссылки" в элитарных пивоварнях Великобритании Пердью удалось вернуться в Ригу, получив вид на жительство в Эстонии. Но на этом трудности не закончились. Майкл рассказал порталу Delfi, как теперь складывается его жизнь.

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Что теперь? Рижанин Олег Резник: бывшая колония Курляндии стала "Covid-free зоной"

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В июне-2020 портал Delfi рассказал историю 45-летнего рижанина Олега Резника, которого неудачи в бизнесе и личной жизни закинули из Латвии в Гамбию, бывшую в 17-м веке колонией Курляндии. Там он начал жизнь с нуля, добравшись до поста коммерческого директора крупнейшей сети отелей Djeliba Leisure Group. В декабре Олег рассказал Delfi, как складывается жизнь рижанина в обстоятельствах, когда отельный бизнес большинства стран умирает.

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Что теперь? Как живет девочка, которой Латвия не хотела выдавать персональный код

Foto: DELFI

Историю рожденной в Риге девочки, которой Латвия больше двух лет не присваивала персонального кода, портал Delfi рассказал в начале года. Ребенка не могли прописать с родителями, зарегистрировать у семейного врача и в детском саду, а мама не получала пособий. Ситуация привлекла внимание правозащитников, которым удалось добиться восстановления справедливости. Портал Delfi узнал, как сегодня живет Элизабете.

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Что теперь? Режиссер Виестур Кайриш положил спектакли на полку и будет строить баррикады в Риге

Foto: LETA

В начале январе-2020 портал Delfi сделал интервью с одним из самых востребованных в кино и театре режиссеров Виестуром Кайришем, который снял фильм на латгальском "Город у реки" — наглядная история, как каждая власть перекрашивает все в свой цвет, а в итоге цвет у поворотных моментов истории один — крови. Еще тогда режиссер сказал: "Испытания предстоят такие, что проблемы русские-латыши покажутся пустяками". И как в воду глядел. Портал Delfi поговорил с Виестуром о перевороте в жизни страны и его самого.

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Что теперь? Актриса Резия Калныня отправляет властных мальчиков в лес и строит мост русские-латыши

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В июльском интервью порталу Delfi актриса и режиссер Резия Калныня после премьеры в Рижском русском театре рассуждала на темы западных и восточных ценностей, мировых кукловодов, заметаемой в темные углы грязи и вкусах латышского и русского кофе. Сегодня Резия и ее брат-близнец отмечают круглую дату — к ней артистка успела построить свое арт-пространство, объединяющее русских и латышей, сняться в двух сериалах, собрать знатный урожай помидоров и найти применение для бездействующих мальчиков, которые у власти.

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Что теперь? Бизнес VS политика: как почетный консул Латвии в Беларуси вложил в рижский стартап 800 000 евро

Foto: DELFI

В октябре портал Delfi рассказал о том, как отразились на латвийско-белорусских бизнес-связях акции протестов и обещание Лукашенко "взяться" за грузопоток из Латвии и Литвы. А также — про перетекание в Европу белорусских высокотехнологичных компаний. Недавно почетный консул Латвии в Беларуси Алексей Савчук вложил 800 000 евро в латвийский стартап DesignScan. Портал Delfi попросил участников проекта рассказать, как все это совмещается с политикой и пандемией.

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Что теперь? Белорусские беженцы: обещанного статуса и работы — до полгода ждут

Foto: DELFI

В августе-октябре Портал Delfi выпустил серию материалов об отражении в Латвии белорусских акций протестов — насилии против латвийских граждан в Минске, покинувших Латвию дипломатах, запросивших убежище гражданах Беларуси. Мы узнали, что сегодня происходит с белорусскими беженцами в Латвии.

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