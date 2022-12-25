Латвия не попала на "Оскар", дом Гарри и Меган, "амуры" в правительстве и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

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10 самых интересных художников Латвии, о которых стоит знать

Foto: Alexey Koshkin

В последние годы в Латвии появляется все больше ярких и талантливых художников. За деятельностью кого из них стоит следить и, возможно, купить с перспективой роста цен на работы?

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Готовясь к роли, актриса НРТ две недели бродила за Полярным кругом

Foto: Agnese Zeltiņa

В премьере Нового Рижского театра "Земля Корделии" исследовали природу безумия. Ролевой моделью стала шекспировская история короля Лира, чья любимая дочь Корделия в награду за нелестную правду была отлучена от наследства и родства. Ну а дальше, слепых ведут безумцы… Что-то напоминает? Звезда НРТ Гуна Зариня для погружения в образ в августе отправилась за Полярный круг - в двухнедельный поход с палаткой.

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Проект "Гражданин поэт" продолжится. В Риге нашли замену Ефремову

Foto: Māris Morkāns

Сатирический проект, в котором поэт Дмитрий Быков (позже Орлуша) писали стихи на политическую злобу дня, а Михаил Ефремов исполнял, был похоронен летом 2020 года — гражданин Артист сел в тюрьму. Как рассказал порталу Delfi продюсер проекта медиаменеджер Андрей Васильев, принято решение о возрождении шоу. За исполнение стихов взялся покинувший Россию артист Артур Смольянинов, с которым Васильев встретился в Риге. Ефремов одобрил, как смог. Быков написал первую главу на мотив песни "Темная ночь". Про блэкаут в Украине. Предлагаем оценить премьеру Смольянинова (см. ниже).

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Странный русский. В Британии вышел сериал о гибели Александра Литвиненко

Foto: Kadrs no filmas/ITV

Британская телекомпания ITV выпустила мини-сериал "Литвиненко". Бежавшего из России и отравленного полонием сотрудника ФСБ сыграл Дэвид Теннант ("Плохие намерения", "Доктор Кто"). Получилось очень сильное высказывание, которое объясняет, почему гибель Литвиненко стала в Великобритании шоком, который и до сих пор продолжает осмысляться - уже и в культуре.

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ВИДЕО: Украина провела национальный отбор на Евровидение 2023 в бомбоубежище

Foto: Kadrs no video

Украина выбрала участника для "Евровидения 2023". Из соображений безопасности национальный отбор прошел в бомбоубежище.

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Харви Вайнштейн признан виновным еще в одном изнасиловании - в этот раз русской модели

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Суд присяжных в Лос-Анджелесе в понедельник признал знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по еще одному делу об изнасиловании. 70-летний Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок за аналогичные преступления.

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Эмбер Херд выплатит бывшему мужу Джонни Деппу миллион долларов, а он отзовет иск о клевете

Foto: AP/Scanpix/LETA

Американская актриса Эмбер Херд заплатит бывшему супругу Джонни Деппу 1 млн долларов в рамках досудебного соглашения, предусматривающего его отказ от иска о диффамации. Об этом сообщили Би-би-си адвокаты Деппа.

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Служебный роман в правительстве и гороскоп Путина: о чем пишут латышские таблоиды

Foto: Ekrānuzņēmums

Раскрыта личность новой подруги Репше, действительно ли у бывших министров Рейрса и Муйжниеце служебный роман, Раймонд Паулс ходит с помощью трости, насколько богат президент Латвии и прогноз астролога о войне, инфляции и деле Лембергса. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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8 лучших латвийских фильмов уходящего года

Foto: Kadrs no filmas "Sema ceļojumi"

Год выдался очень урожайным на кинопремьеры. Все они снимались до войны, но практически все латвийские режиссеры как будто уловили сигналы надвигающейся катастрофы и исследовали тему с разных сторон: борьба за независимость, способность мыслить своей головой, тонкая грань между человеческим и животным, комплексы советского детства, взросление под давлением обстоятельств и одинокие дети.

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Латвийский фильм "Январь" выбыл из оскаровской гонки

Foto: Vojceks Starons

Фильм Виестура Кайришса "Январь", выдвинутый Латвийским национальным киноцентром (НКЦ) на соискание премии "Оскар", выбыл из гонки претендентов.

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Реклама как искусство. 10 лучших рождественских видео, вошедших в историю

Foto: Kadrs no video

На протяжении многих лет рождественская реклама магазинов John Lewis была сигналом для жителей Великобритании к началу праздников. Выход этих роликов давно стал хорошей традицией. Красивые, трогательные, сказочные, фантастические, добрые и нежные — каждая реклама рассказывает целую историю, к которой невозможно остаться равнодушным.

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ФОТО: Особняк, где Гарри и Меган делились своими откровениями, выставлен на продажу за 33 миллиона

Foto: Vida Press

Особняк в Монтесито, где принц Гарри и Меган Маркл снимали большую часть своего документального фильма для Netflix, выставлен на продажу за 33,5 миллиона долларов, сообщает TopTenRealEstateDeals.com.

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