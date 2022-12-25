Латвия не попала на "Оскар", дом Гарри и Меган, "амуры" в правительстве и другие события недели

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10 самых интересных художников Латвии, о которых стоит знать
В последние годы в Латвии появляется все больше ярких и талантливых художников. За деятельностью кого из них стоит следить и, возможно, купить с перспективой роста цен на работы?
Готовясь к роли, актриса НРТ две недели бродила за Полярным кругом
В премьере Нового Рижского театра "Земля Корделии" исследовали природу безумия. Ролевой моделью стала шекспировская история короля Лира, чья любимая дочь Корделия в награду за нелестную правду была отлучена от наследства и родства. Ну а дальше, слепых ведут безумцы… Что-то напоминает? Звезда НРТ Гуна Зариня для погружения в образ в августе отправилась за Полярный круг - в двухнедельный поход с палаткой.
Проект "Гражданин поэт" продолжится. В Риге нашли замену Ефремову
Сатирический проект, в котором поэт Дмитрий Быков (позже Орлуша) писали стихи на политическую злобу дня, а Михаил Ефремов исполнял, был похоронен летом 2020 года — гражданин Артист сел в тюрьму. Как рассказал порталу Delfi продюсер проекта медиаменеджер Андрей Васильев, принято решение о возрождении шоу. За исполнение стихов взялся покинувший Россию артист Артур Смольянинов, с которым Васильев встретился в Риге. Ефремов одобрил, как смог. Быков написал первую главу на мотив песни "Темная ночь". Про блэкаут в Украине. Предлагаем оценить премьеру Смольянинова (см. ниже).
Странный русский. В Британии вышел сериал о гибели Александра Литвиненко
Британская телекомпания ITV выпустила мини-сериал "Литвиненко". Бежавшего из России и отравленного полонием сотрудника ФСБ сыграл Дэвид Теннант ("Плохие намерения", "Доктор Кто"). Получилось очень сильное высказывание, которое объясняет, почему гибель Литвиненко стала в Великобритании шоком, который и до сих пор продолжает осмысляться - уже и в культуре.
ВИДЕО: Украина провела национальный отбор на Евровидение 2023 в бомбоубежище
Украина выбрала участника для "Евровидения 2023". Из соображений безопасности национальный отбор прошел в бомбоубежище.
Харви Вайнштейн признан виновным еще в одном изнасиловании - в этот раз русской модели
Суд присяжных в Лос-Анджелесе в понедельник признал знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по еще одному делу об изнасиловании. 70-летний Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок за аналогичные преступления.
Эмбер Херд выплатит бывшему мужу Джонни Деппу миллион долларов, а он отзовет иск о клевете
Американская актриса Эмбер Херд заплатит бывшему супругу Джонни Деппу 1 млн долларов в рамках досудебного соглашения, предусматривающего его отказ от иска о диффамации. Об этом сообщили Би-би-си адвокаты Деппа.
Служебный роман в правительстве и гороскоп Путина: о чем пишут латышские таблоиды
Раскрыта личность новой подруги Репше, действительно ли у бывших министров Рейрса и Муйжниеце служебный роман, Раймонд Паулс ходит с помощью трости, насколько богат президент Латвии и прогноз астролога о войне, инфляции и деле Лембергса. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
8 лучших латвийских фильмов уходящего года
Год выдался очень урожайным на кинопремьеры. Все они снимались до войны, но практически все латвийские режиссеры как будто уловили сигналы надвигающейся катастрофы и исследовали тему с разных сторон: борьба за независимость, способность мыслить своей головой, тонкая грань между человеческим и животным, комплексы советского детства, взросление под давлением обстоятельств и одинокие дети.
Латвийский фильм "Январь" выбыл из оскаровской гонки
Фильм Виестура Кайришса "Январь", выдвинутый Латвийским национальным киноцентром (НКЦ) на соискание премии "Оскар", выбыл из гонки претендентов.
Реклама как искусство. 10 лучших рождественских видео, вошедших в историю
На протяжении многих лет рождественская реклама магазинов John Lewis была сигналом для жителей Великобритании к началу праздников. Выход этих роликов давно стал хорошей традицией. Красивые, трогательные, сказочные, фантастические, добрые и нежные — каждая реклама рассказывает целую историю, к которой невозможно остаться равнодушным.
ФОТО: Особняк, где Гарри и Меган делились своими откровениями, выставлен на продажу за 33 миллиона
Особняк в Монтесито, где принц Гарри и Меган Маркл снимали большую часть своего документального фильма для Netflix, выставлен на продажу за 33,5 миллиона долларов, сообщает TopTenRealEstateDeals.com.