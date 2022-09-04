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"Однажды мой сын спросит меня, что случилось". Ингеборга Дапкунайте о войне, семье и культуре отмены
Миелавс о Дне победы, Асмус дискредитировала армию, Херманис за пиратов и другие события недели
Foto: Mango

Cамые интересные новости из мира шоу-бизнеса за последнюю неделю.

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"Однажды мой сын спросит меня, что случилось". Ингеборга Дапкунайте о войне, семье и культуре отмены
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